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Брестчанин пытается восстановить закрытый пешеходный переход на ул. Суворова
27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Брестчанин Николай Будько вот уже несколько лет пытается добиться восстановления нерегулируемого пешеходного перехода практически возле его дома.
Получится у него или нет?
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Брестчанин Николай Будько вот уже несколько лет пытается добиться восстановления нерегулируемого пешеходного перехода практически возле его дома. Получится у...
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