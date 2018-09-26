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На 2 месяца арестован уклонист: уехал в Россию на заработки

27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Законодательством Республики Беларусь предусмотрена обязанность граждан проходить воинскую службу, и установлен приоритет воинской службы перед другими видами государственной службы и трудовой деятельностью.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59177.php

На 2 месяца арестован уклонист: уехал в Россию на заработки

Однако не все граждане добросовестно относятся к этой обязанности.

Так, гражданин С. 20.03.2018 получил в Брестском военкомате повестку о необходимости явки 23.03.2018 на медицинское освидетельствование для установления его годности для прохождения воинской службы. Однако данное требование он проигнорировал, по повестке не явился и, с его слов, «уехал в Россию на заработки», и в дальнейшем до окончания мероприятий в военкомат не являлся, хоть и неоднократно приезжал в город Брест, где совершал административные правонарушения.

В ходе расследования уголовного дела молодой человек был объявлен в розыск и заключен под стражу. 26.09.2018 судом Ленинского района г. Бреста он был осужден по ч.1 ст.435 УК Республики Беларусь за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу к наказанию в виде ареста сроком на 2 месяца.

Стоит помнить, что уголовная ответственность за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу предусмотрена ст.435 УК Республики Беларусь, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Помощник прокурора города Бреста Егор Кронда

 
Теги: Брест
 
 
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Законодательством Республики Беларусь предусмотрена обязанность граждан проходить воинскую службу, и установлен приоритет воинской службы перед другими видами...
 
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