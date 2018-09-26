Добрый вечер, всем! Еду я со своим 3-х летним ребенком по Проспекту Республики (в Бресте).



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Подъезжая к перекрестку, дама в возрасте на авто KIA Sportage гос. номером 9111 ин-1 решила ехать с крайней левой полосы прямо, несмотря на то, что я нахожусь на полосе и её манёвр может окончиться печально, все равно продолжает перестраиваться, чем создает аварийную ситуацию.

Далее, понимая, что ей не успеть перестроиться, пропускает меня и начинает "учить", при этом видит, что у меня в салоне находится ребенок. Так вот, если вы, Дама в возрасте, читаете это - не делайте так больше, если вам конечно не жалко сдать водительское удостоверение.