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Дама "подрезала" регистратора, нарушая ПДД, и стала "наказывать" его за это
27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Добрый вечер, всем! Еду я со своим 3-х летним ребенком по Проспекту Республики (в Бресте).
Подъезжая к перекрестку, дама в возрасте на авто KIA Sportage гос. номером 9111 ин-1 решила ехать с крайней левой полосы прямо, несмотря на то, что я нахожусь на полосе и её манёвр может окончиться печально, все равно продолжает перестраиваться, чем создает аварийную ситуацию.
Далее, понимая, что ей не успеть перестроиться, пропускает меня и начинает "учить", при этом видит, что у меня в салоне находится ребенок. Так вот, если вы, Дама в возрасте, читаете это - не делайте так больше, если вам конечно не жалко сдать водительское удостоверение.
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