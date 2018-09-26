ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дама "подрезала" регистратора, нарушая ПДД, и стала "наказывать" его за это

27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Добрый вечер, всем! Еду я со своим 3-х летним ребенком по Проспекту Республики (в Бресте).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59176.php

Дама "подрезала" регистратора, нарушая ПДД, и стала "наказывать" его за это

Подъезжая к перекрестку, дама в возрасте на авто KIA Sportage гос. номером 9111 ин-1 решила ехать с крайней левой полосы прямо, несмотря на то, что я нахожусь на полосе и её манёвр может окончиться печально, все равно продолжает перестраиваться, чем создает аварийную ситуацию.

Далее, понимая, что ей не успеть перестроиться, пропускает меня и начинает "учить", при этом видит, что у меня в салоне находится ребенок. Так вот, если вы, Дама в возрасте, читаете это - не делайте так больше, если вам конечно не жалко сдать водительское удостоверение.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добрый вечер, всем! Еду я со своим 3-х летним ребенком по Проспекту Республики (в Бресте). Подъезжая к перекрестку, дама в возрасте на авто KIA Sportage гос. номером 9111 ин-1...
 
Новости дня
Новости разные
 
БГУ включён в рейтинг лучших вузов мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика