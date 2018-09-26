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"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?
27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Можно с полной уверенность утверждать, что ДТП с участием "особого транспорта", будь то машина дипломата, депутата или милиции, сразу оказываются в центре внимания автолюбителей. Кто-то злорадствует, а кто-то задается простым вопросом: "Кого накажут?" Ведь статус участников аварии разный, что порождает неимоверное количество предположений об итогах разбирательства в
Редакция ABW.BY своей политике не изменяет и еще раз напоминает, что перед законом все равны, как неоднократно отмечал и сам глава милицейского ведомства. Это в теории, а на деле?
К нам обратился Алексей, житель маленького городка Белоозерска. Будучи водителем с небольшим стажем и впервые
Алексей: "Дело было 17 сентября 2018 года около 18.00. На своем автомобиле BMW я ехал по главной дороге Белоозерска улице Шоссейной в сторону Березовской ГРЭС. Я не ожидал никаких неприятностей: дорога хорошая, погодные условия отличные, автомобилей на дороге было совсем мало.
На этой дороге есть съезд на улицу Садовую, второстепенную по отношению к Шоссейной. От меня этот съезд был с правой стороны, как видно на схеме. Скоростной режим на этом участке ограничен знаком "40". Но после знака "Главная дорога" можно ехать уже со скоростью 60.
Во встречном направлении по этой же улице Шоссейной двигался автомобиль ГАЗель, принадлежащий органам милиции из города Березы. Спецсигналы у него были выключены. Этот автомобиль включил левый "поворотник" и начал съезжать на улицу Садовую. Тут не нужно быть знатоком
BMW, как говорится, в хлам. Хорошо, что хоть сам цел остался, только руку немного повредил. Милицейский автомобиль тоже получил значительные повреждения.
О том, что столкновения избежать было невозможно, красноречиво свидетельствует тормозной путь моего автомобиля - он очень короткий.
Оба автомобиля от удара развернуло. Водитель ГАЗели - прапорщик милиции не пострадал, как я видел. Приехавшим на место ДТП инспекторам
Буду откровенен: техосмотра на мой автомобиль не было, но к техническому состоянию авто я отношусь щепетильно, оно в хорошем состоянии. Ответственность за отсутствие ТО я нести готов, но если меня сделают "крайним" за ДТП, то тут я даже не знаю как поступить.
20 сентября инспектор ГАИ пригласил меня на место ДТП для участия в производстве замеров. Как я понял, инспектор проверял "зону видимости", то есть с места расположения ГАЗели при повороте он замерял, с какого расстояния водитель этого автомобиля мог меня видеть, и вышло, что это расстояние около 153 метров. Затем в обратном направлении: замер расстояния, с которого я мог видеть милицейский автомобиль, - вышло около 103 метров. То есть и я, и водитель ГАЗели прекрасно видели дорожную обстановку, но факт остается фактом: ДТП все же произошло. Как в этой ситуации мне себя вести? Стоит ли опасаться и чего ждать?"
От редакции ABW.BY
Учитывая возможное наличие "местечковых" традиций в разбирательствах при ДТП, Алексею нужно готовиться к тому, чтобы самому пытаться доказывать свою невиновность, хотя принцип презумпции невиновности никто не отменял, и в соответствии с ним орган, ведущий процесс, сам должен доказать виновность лица.
Статья 6.1. Доказывание
Нет, мы ни в коем случае не говорим, что выводам ГАИ не нужно доверять. Просто ждать "чудес" в данной ситуации не стоит, позаботиться о своем благополучии рекомендуется заранее и лучше самому. Поэтому поразмышляем и дадим несколько советов.
В соответствии со ст.2.1 ПИКоАП РБ задачей административного процесса является изобличение и привлечение виновных к административной ответственности с обеспечением правильного и единообразного применения закона. То есть перед законом все равны, применяется он единообразно независимо от статуса сторон.
Стоит помнить и следующее:
Статья 2.12. Равенство перед законом, равенство защиты прав, свобод и законных интересов
О презумпции невиновности мы уже говорили, но упомянуть об этом при разбирательстве стоит - вдруг лицо, ведущее административный процесс, об этом подзабыло?
В соответствии со ст.2.14 ПИКоАП РБ дела об административных правонарушениях рассматриваются открыто, поэтому всякий желающий может в процессе участвовать - общественный резонанс дело вовсе не лишнее, учитывая "специфику" данного ДТП. Не забываем и о свидетелях - тут действуем по принципу "чем больше, тем лучше".
Как мы видим, Алексей сделал много фото с места ДТП, и это правильно, поскольку полученные кадры могут быть признаны источником доказательств по делу. Фотографии обязательно сохраняем в оригинале вместе с устройством, при помощи которого они были сделаны.
Статья 6.3. Доказательства
Идем дальше. Неплохо бы по итогам разбирательства выяснить, что содержится в материалах административного дела. Об ознакомлении с материалами нужно заявить ходатайство, можно устное - главное, чтобы такое ходатайство зафиксировали и внесли в протокол.
Статья 10.28. Ознакомление с материалами дела об административном правонарушении
Отказали в удовлетворении ходатайства? Не приобщили, на ваш взгляд, доказательства вашей невиновности?
Статья 10.7. Разрешение ходатайств
Требуем мотивировки такого отказа. Просто отказать, потому что мы так считаем нужным, не выйдет. Будьте добры, обоснуйте, и орган, ведущий административный процесс, обязан такие требования выполнить. Не нужно стесняться ссылаться на эти конкретные статьи, о которых мы упомянули. Осведомлен - значит вооружен. А при таких обстоятельствах, как у нашего героя, "вооружение" в виде конкретных знаний не будет лишним.
Мы же заверяем, что проследим за результатами этого дела.
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Можно с полной уверенность утверждать, что ДТП с участием "особого транспорта", будь то машина дипломата, депутата или милиции, сразу оказываются в центре внимания...
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