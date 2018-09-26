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"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Можно с полной уверенность утверждать, что ДТП с участием "особого транспорта", будь то машина дипломата, депутата или милиции, сразу оказываются в центре внимания автолюбителей. Кто-то злорадствует, а кто-то задается простым вопросом: "Кого накажут?" Ведь статус участников аварии разный, что порождает неимоверное количество предположений об итогах разбирательства в ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

Редакция ABW.BY своей политике не изменяет и еще раз напоминает, что перед законом все равны, как неоднократно отмечал и сам глава милицейского ведомства. Это в теории, а на деле? 

К нам обратился Алексей, житель маленького городка Белоозерска. Будучи водителем с небольшим стажем и впервые попав в историю с разбирательством в ГАИ, сложившуюся ситуацию он трактует как из ряда вон выходящую: ДТП с милицейским автомобилем - врагу не пожелаешь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

Алексей: "Дело было 17 сентября 2018 года около 18.00. На своем автомобиле BMW я ехал по главной дороге Белоозерска улице Шоссейной в сторону Березовской ГРЭС. Я не ожидал никаких неприятностей: дорога хорошая, погодные условия отличные, автомобилей на дороге было совсем мало. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

На этой дороге есть съезд на улицу Садовую, второстепенную по отношению к Шоссейной. От меня этот съезд был с правой стороны, как видно на схеме. Скоростной режим на этом участке ограничен знаком "40". Но после знака "Главная дорога" можно ехать уже со скоростью 60.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

Во встречном направлении по этой же улице Шоссейной двигался автомобиль ГАЗель, принадлежащий органам милиции из города Березы. Спецсигналы у него были выключены. Этот автомобиль включил левый "поворотник" и начал съезжать на улицу Садовую. Тут не нужно быть знатоком ПДД, чтобы понять, что уступать дорогу встречным транспортным средствам водитель ГАЗели был просто обязан. Не знаю почему, но он эти требования ПДД не выполнил и совершил попытку поворота прямо передо мной. В мыслях пролетело, что нужно как-то уворачиваться, но мгновение - удар, сработали подушки безопасности и все как в тумане. Придя в себя, я оценил масштаб произошедшего.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

BMW, как говорится, в хлам. Хорошо, что хоть сам цел остался, только руку немного повредил. Милицейский автомобиль тоже получил значительные повреждения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

О том, что столкновения избежать было невозможно, красноречиво свидетельствует тормозной путь моего автомобиля - он очень короткий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

Оба автомобиля от удара развернуло. Водитель ГАЗели - прапорщик милиции не пострадал, как я видел. Приехавшим на место ДТП инспекторам ГАИ он давал пояснения о случившемся. Не знаю, кто именно сказал, но у себя за спиной я услышал фразы: "Бээмвист летел на большой скорости, я поворачивал, убедился в отсутствии препятствий, а этот вылетел из-за поворота, столкновения избежать не удалось, предвидеть тоже…" Меня это насторожило. Как я понял, предполагаемая позиция второго участника ДТП заключалась не в том, что он поворачивал и не уступил, а в том, что поворачивал и не мог видеть BMW, поскольку тот "летел" с большим превышением скорости. То есть не мог предотвратить ДТП. Протокола опроса водителя ГАЗели я не видел, но у меня закрались подозрения, что "своих" начинают выгораживать. Меня освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, но тут все "по нулям", у меня с этим строго. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

Буду откровенен: техосмотра на мой автомобиль не было, но к техническому состоянию авто я отношусь щепетильно, оно в хорошем состоянии. Ответственность за отсутствие ТО я нести готов, но если меня сделают "крайним" за ДТП, то тут я даже не знаю как поступить. 

20 сентября инспектор ГАИ пригласил меня на место ДТП для участия в производстве замеров. Как я понял, инспектор проверял "зону видимости", то есть с места расположения ГАЗели при повороте он замерял, с какого расстояния водитель этого автомобиля мог меня видеть, и вышло, что это расстояние около 153 метров. Затем в обратном направлении: замер расстояния, с которого я мог видеть милицейский автомобиль, - вышло около 103 метров. То есть и я, и водитель ГАЗели прекрасно видели дорожную обстановку, но факт остается фактом: ДТП все же произошло. Как в этой ситуации мне себя вести? Стоит ли опасаться и чего ждать?"

От редакции ABW.BY 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59175.php

"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

Учитывая возможное наличие "местечковых" традиций в разбирательствах при ДТП, Алексею нужно готовиться к тому, чтобы самому пытаться доказывать свою невиновность, хотя принцип презумпции невиновности никто не отменял, и в соответствии с ним орган, ведущий процесс, сам должен доказать виновность лица.

Статья 6.1. Доказывание

1. Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела об административном правонарушении.

2. Обязанность доказывания наличия оснований для административной ответственности, вины лица, в отношении которого ведется административный процесс, и обстоятельств, имеющих значение для дела об административном правонарушении, лежит на должностном лице органа, ведущего административный процесс. 

Нет, мы ни в коем случае не говорим, что выводам ГАИ не нужно доверять. Просто ждать "чудес" в данной ситуации не стоит, позаботиться о своем благополучии рекомендуется заранее и лучше самому. Поэтому поразмышляем и дадим несколько советов.

В соответствии со ст.2.1 ПИКоАП РБ задачей административного процесса является изобличение и привлечение виновных к административной ответственности с обеспечением правильного и единообразного применения закона. То есть перед законом все равны, применяется он единообразно независимо от статуса сторон. 

Стоит помнить и следующее:

Статья 2.12. Равенство перед законом, равенство защиты прав, свобод и законных интересов

1. Все лица, участвующие в административном процессе, равны перед законом и имеют право безо всякой дискриминации на равную защиту их прав, свобод и законных интересов.
2. Административный процесс осуществляется на основе равенства физических лиц перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства или места пребывания, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
3. Административный процесс осуществляется на основе равенства юридических лиц перед законом независимо от формы собственности, места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.
4. Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону. Особенности порядка ведения административного процесса в отношении отдельных категорий лиц или отдельных категорий дел об административных правонарушениях устанавливаются настоящим Кодексом.

О презумпции невиновности мы уже говорили, но упомянуть об этом при разбирательстве стоит - вдруг лицо, ведущее административный процесс, об этом подзабыло?

В соответствии со ст.2.14 ПИКоАП РБ дела об административных правонарушениях рассматриваются открыто, поэтому всякий желающий может в процессе участвовать - общественный резонанс дело вовсе не лишнее, учитывая "специфику" данного ДТП. Не забываем и о свидетелях - тут действуем по принципу "чем больше, тем лучше".

Как мы видим, Алексей сделал много фото с места ДТП, и это правильно, поскольку полученные кадры могут быть признаны источником доказательств по делу. Фотографии обязательно сохраняем в оригинале вместе с устройством, при помощи которого они были сделаны.

Статья 6.3. Доказательства

2. К источникам доказательств относятся объяснения лица, в отношении которого ведется административный процесс, потерпевшего, свидетеля, заключение эксперта, вещественное доказательство, протокол об административном правонарушении, протокол процессуального действия, документ и другой носитель информации, полученные в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

Идем дальше. Неплохо бы по итогам разбирательства выяснить, что содержится в материалах административного дела. Об ознакомлении с материалами нужно заявить ходатайство, можно устное - главное, чтобы такое ходатайство зафиксировали и внесли в протокол.

Статья 10.28. Ознакомление с материалами дела об административном правонарушении

1. Лица, указанные в части 2 статьи 10.26 настоящего Кодекса, имеют право ознакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении в день окончания подготовки дела об административном правонарушении, заявив об этом ходатайство. При наличии такого ходатайства должностное лицо органа, ведущего административный процесс, обязано представить все материалы дела для ознакомления. При ознакомлении с делом указанные лица могут заявлять ходатайства о проведении дополнительных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств дела.

Отказали в удовлетворении ходатайства? Не приобщили, на ваш взгляд, доказательства вашей невиновности?

Статья 10.7. Разрешение ходатайств

1. Письменные ходатайства участников административного процесса приобщаются к делу, устные заносятся в протокол процессуального действия, в протокол об административном правонарушении.
2. Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. Когда немедленное принятие решения по ходатайству невозможно, оно должно быть разрешено до рассмотрения дела об административном правонарушении. О полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства сообщается лицу, заявившему ходатайство, а в протоколе делается отметка с указанием мотивов отказа.

Требуем мотивировки такого отказа. Просто отказать, потому что мы так считаем нужным, не выйдет. Будьте добры, обоснуйте, и орган, ведущий административный процесс, обязан такие требования выполнить. Не нужно стесняться ссылаться на эти конкретные статьи, о которых мы упомянули. Осведомлен - значит вооружен. А при таких обстоятельствах, как у нашего героя, "вооружение" в виде конкретных знаний не будет лишним.

Мы же заверяем, что проследим за результатами этого дела.

 
 
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