"Опасаюсь, что будут выгораживать "своих". Кого признают виновным в ДТП с милицейской ГАЗелью?

Можно с полной уверенность утверждать, что ДТП с участием "особого транспорта", будь то машина дипломата, депутата или милиции, сразу оказываются в центре внимания автолюбителей. Кто-то злорадствует, а кто-то задается простым вопросом: "Кого накажут?" Ведь статус участников аварии разный, что порождает неимоверное количество предположений об итогах разбирательства в ГАИ .



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Редакция ABW.BY своей политике не изменяет и еще раз напоминает, что перед законом все равны, как неоднократно отмечал и сам глава милицейского ведомства. Это в теории, а на деле?

К нам обратился Алексей, житель маленького городка Белоозерска. Будучи водителем с небольшим стажем и впервые попав в историю с разбирательством в ГАИ , сложившуюся ситуацию он трактует как из ряда вон выходящую: ДТП с милицейским автомобилем - врагу не пожелаешь.



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Алексей: "Дело было 17 сентября 2018 года около 18.00. На своем автомобиле BMW я ехал по главной дороге Белоозерска улице Шоссейной в сторону Березовской ГРЭС. Я не ожидал никаких неприятностей: дорога хорошая, погодные условия отличные, автомобилей на дороге было совсем мало.



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На этой дороге есть съезд на улицу Садовую, второстепенную по отношению к Шоссейной. От меня этот съезд был с правой стороны, как видно на схеме. Скоростной режим на этом участке ограничен знаком "40". Но после знака "Главная дорога" можно ехать уже со скоростью 60.



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Во встречном направлении по этой же улице Шоссейной двигался автомобиль ГАЗель, принадлежащий органам милиции из города Березы. Спецсигналы у него были выключены. Этот автомобиль включил левый "поворотник" и начал съезжать на улицу Садовую. Тут не нужно быть знатоком ПДД , чтобы понять, что уступать дорогу встречным транспортным средствам водитель ГАЗели был просто обязан. Не знаю почему, но он эти требования ПДД не выполнил и совершил попытку поворота прямо передо мной. В мыслях пролетело, что нужно как-то уворачиваться, но мгновение - удар, сработали подушки безопасности и все как в тумане. Придя в себя, я оценил масштаб произошедшего.



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BMW, как говорится, в хлам. Хорошо, что хоть сам цел остался, только руку немного повредил. Милицейский автомобиль тоже получил значительные повреждения.



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О том, что столкновения избежать было невозможно, красноречиво свидетельствует тормозной путь моего автомобиля - он очень короткий.



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Оба автомобиля от удара развернуло. Водитель ГАЗели - прапорщик милиции не пострадал, как я видел. Приехавшим на место ДТП инспекторам ГАИ он давал пояснения о случившемся. Не знаю, кто именно сказал, но у себя за спиной я услышал фразы: "Бээмвист летел на большой скорости, я поворачивал, убедился в отсутствии препятствий, а этот вылетел из-за поворота, столкновения избежать не удалось, предвидеть тоже…" Меня это насторожило. Как я понял, предполагаемая позиция второго участника ДТП заключалась не в том, что он поворачивал и не уступил, а в том, что поворачивал и не мог видеть BMW, поскольку тот "летел" с большим превышением скорости. То есть не мог предотвратить ДТП. Протокола опроса водителя ГАЗели я не видел, но у меня закрались подозрения, что "своих" начинают выгораживать. Меня освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, но тут все "по нулям", у меня с этим строго.



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Буду откровенен: техосмотра на мой автомобиль не было, но к техническому состоянию авто я отношусь щепетильно, оно в хорошем состоянии. Ответственность за отсутствие ТО я нести готов, но если меня сделают "крайним" за ДТП, то тут я даже не знаю как поступить.

20 сентября инспектор ГАИ пригласил меня на место ДТП для участия в производстве замеров. Как я понял, инспектор проверял "зону видимости", то есть с места расположения ГАЗели при повороте он замерял, с какого расстояния водитель этого автомобиля мог меня видеть, и вышло, что это расстояние около 153 метров. Затем в обратном направлении: замер расстояния, с которого я мог видеть милицейский автомобиль, - вышло около 103 метров. То есть и я, и водитель ГАЗели прекрасно видели дорожную обстановку, но факт остается фактом: ДТП все же произошло. Как в этой ситуации мне себя вести? Стоит ли опасаться и чего ждать?"

От редакции ABW.BY



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Учитывая возможное наличие "местечковых" традиций в разбирательствах при ДТП, Алексею нужно готовиться к тому, чтобы самому пытаться доказывать свою невиновность, хотя принцип презумпции невиновности никто не отменял, и в соответствии с ним орган, ведущий процесс, сам должен доказать виновность лица.

Статья 6.1. Доказывание

1. Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела об административном правонарушении. 2. Обязанность доказывания наличия оснований для административной ответственности, вины лица, в отношении которого ведется административный процесс, и обстоятельств, имеющих значение для дела об административном правонарушении, лежит на должностном лице органа, ведущего административный процесс.

Нет, мы ни в коем случае не говорим, что выводам ГАИ не нужно доверять. Просто ждать "чудес" в данной ситуации не стоит, позаботиться о своем благополучии рекомендуется заранее и лучше самому. Поэтому поразмышляем и дадим несколько советов.

В соответствии со ст.2.1 ПИКоАП РБ задачей административного процесса является изобличение и привлечение виновных к административной ответственности с обеспечением правильного и единообразного применения закона. То есть перед законом все равны, применяется он единообразно независимо от статуса сторон.

Стоит помнить и следующее:

Статья 2.12. Равенство перед законом, равенство защиты прав, свобод и законных интересов

1. Все лица, участвующие в административном процессе, равны перед законом и имеют право безо всякой дискриминации на равную защиту их прав, свобод и законных интересов.

2. Административный процесс осуществляется на основе равенства физических лиц перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства или места пребывания, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

3. Административный процесс осуществляется на основе равенства юридических лиц перед законом независимо от формы собственности, места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.

4. Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону. Особенности порядка ведения административного процесса в отношении отдельных категорий лиц или отдельных категорий дел об административных правонарушениях устанавливаются настоящим Кодексом.

О презумпции невиновности мы уже говорили, но упомянуть об этом при разбирательстве стоит - вдруг лицо, ведущее административный процесс, об этом подзабыло?

В соответствии со ст.2.14 ПИКоАП РБ дела об административных правонарушениях рассматриваются открыто, поэтому всякий желающий может в процессе участвовать - общественный резонанс дело вовсе не лишнее, учитывая "специфику" данного ДТП. Не забываем и о свидетелях - тут действуем по принципу "чем больше, тем лучше".

Как мы видим, Алексей сделал много фото с места ДТП, и это правильно, поскольку полученные кадры могут быть признаны источником доказательств по делу. Фотографии обязательно сохраняем в оригинале вместе с устройством, при помощи которого они были сделаны.

Статья 6.3. Доказательства

2. К источникам доказательств относятся объяснения лица, в отношении которого ведется административный процесс, потерпевшего, свидетеля, заключение эксперта, вещественное доказательство, протокол об административном правонарушении, протокол процессуального действия, документ и другой носитель информации, полученные в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

Идем дальше. Неплохо бы по итогам разбирательства выяснить, что содержится в материалах административного дела. Об ознакомлении с материалами нужно заявить ходатайство, можно устное - главное, чтобы такое ходатайство зафиксировали и внесли в протокол.

Статья 10.28. Ознакомление с материалами дела об административном правонарушении

1. Лица, указанные в части 2 статьи 10.26 настоящего Кодекса, имеют право ознакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении в день окончания подготовки дела об административном правонарушении, заявив об этом ходатайство. При наличии такого ходатайства должностное лицо органа, ведущего административный процесс, обязано представить все материалы дела для ознакомления. При ознакомлении с делом указанные лица могут заявлять ходатайства о проведении дополнительных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств дела.

Отказали в удовлетворении ходатайства? Не приобщили, на ваш взгляд, доказательства вашей невиновности?

Статья 10.7. Разрешение ходатайств

1. Письменные ходатайства участников административного процесса приобщаются к делу, устные заносятся в протокол процессуального действия, в протокол об административном правонарушении.

2. Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. Когда немедленное принятие решения по ходатайству невозможно, оно должно быть разрешено до рассмотрения дела об административном правонарушении. О полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства сообщается лицу, заявившему ходатайство, а в протоколе делается отметка с указанием мотивов отказа.

Требуем мотивировки такого отказа. Просто отказать, потому что мы так считаем нужным, не выйдет. Будьте добры, обоснуйте, и орган, ведущий административный процесс, обязан такие требования выполнить. Не нужно стесняться ссылаться на эти конкретные статьи, о которых мы упомянули. Осведомлен - значит вооружен. А при таких обстоятельствах, как у нашего героя, "вооружение" в виде конкретных знаний не будет лишним.

Мы же заверяем, что проследим за результатами этого дела.