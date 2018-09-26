Состоялась презентация градостроительного проекта: «Генеральный план г. Бреста»

В Брестском городском исполнительном комитете 26 сентября в рамках общественногообсуждения состоялась презентацияградостроительного проекта общего планирования: «Генеральный план г. Бреста».



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С докладом выступил главный архитектор проекта НПРУП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» Алексей Николаевич Ислямов. В выступлении он акцентировал внимание на перспективном развитии города, и подчеркнул цель обсуждаемого проекта – создание компактного города, комфортного для проживания. Генеральный план Бреста был разработан на территорию в границах существующей городской черты, с учетом влияния прилегающих территорий.

Главной задачей плана города Бреста является создание условий, обеспечивающих высокий уровень жизнедеятельности населения при сохранении экологической устойчивости региона, а также в обеспечении инвестиционной привлекательности его территории, в том числе за счет комплексного, планомерного, экономически целесообразного развития инфраструктуры.

Дальнейшее развитие центральной зоны предусматривается вести за счет продолжения проведения работ по регенерации, благоустройству и инженерному обеспечению исторической застройки, насыщения и уплотнения общественных функций, развития рекреационно-общественных функций прибрежной части, создания крупного транспортно-торгового комплекса междугороднего автовокзала по ул. Орджоникидзе.

Компактный общегородской центр получит дальнейшее развитие в виде линейной структуры, с развитием планировочных акцентов на пересечении с общегородскими магистралями – ул. Пионерской и Партизанским проспектом. Важнейшим вектором развития территорий общественных центров города, является развитие системы центров вдоль ул. Варшавское шоссе – Октябрьской Революции. Важное международное значение этого направления определяется тем, что оно является не только въездом в город со стороны Республики Польши, но и фактически въездом в страну. На этой оси предусматривается создание системы специализированных центров в районах пересечения ул. Варшавское шоссе с Ковельским шоссе (выставочно-развлекательный комплекс), ул. 28 Июля (формирование общественно-делового центра южной градостроительной зоны города).

В южной части города центры обслуживания сосредоточены вдоль ул. Суворова и Ковельского шоссе на пересечении с магистральными улицами. В северной части общественные центры расположены вдоль формируемой связи Проектируемой № 2 –Фортечной – Белоруской – Проектируемой № 6. Среди специализированных центров генеральным планом выделены медицинские и спортивные центры, территории научно-образовательных и культурно-просветительских учреждений. Специализированные медицинские многопрофильные центры: областная детская больница, госпиталь в районеул. Халтурина — Пушкинской (Центр), районное территориальное медицинское объединение (Речица), медицинский центр БЖД (Граевка); городской медицинский центр в районе ул. Лактионова, областной медицинский центр в пригородной зоне (Вычулки) предполагается развивать на существующих территориях за счет модернизации оборудования и расширения состава и качества обслуживания. Спортивная зона получит развитие за счет размещения объектов в центрах обслуживания жилых районов и в перспективе строительства нового стадиона. Зона культурно-просветительских учреждений расширится за счет объектов в центральной части города в соответствии с детальным планом, в научно-культурном центре на пересечении Партизанского проспекта с ул. Октябрьской революции и в центрах микрорайонов.







Стратегия формирования комплексной жилой застройки предусматривает достижение градостроительных параметров, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания местных центров, общественного транспорта, объектов отдыха и озеленения, требованиям безопасности и необходимого благоустройства территории. Расчеты объемов нового жилищного строительства выполнены исходя из соотношения ориентировочно 80% многоквартирной и 20% усадебной застройки.

Для дальнейшего развития этой зоны использованы территориальные резервы внутри городской черты.

Новое многоквартирное строительство в центральной зоне предполагается за счет проведения реконструктивных мероприятий в соответствии с проектом регенерации центральной части города, а также за счет выноса коммунально-складской зоны в районе ул. ГОБК. Генеральным планом предусматривается освоение многоквартирной застройки территория, расположенная в районе «Задворцы», в районе улиц Воробьева и Коммерческая. Генеральным планом резервируется территория под многоквартирную застройку района «Красный двор».

Предложения по размещению новой многоквартирной жилой застройки преследуют цель не только обеспечение благоприятной среды для проживания, выраженное в создании развитой системы обслуживания в каждом планировочном образовании, но и формирование силуэта города.

Регламенты в зоне ядра исторического центра города предполагают полный вывод с этих территорий всех коммунальных объектов, не связанных непосредственно с организацией и функционированием объектов и сооружений в дневное и вечернее время. Сюда же входит требование по выносу всех гаражей длительного хранения транспортных средств.

Проектом предусматривается высвобождение части территорий промышленных предприятий, выходящих на городские магистрали для размещения объектов обслуживания. Генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по оптимизации промышленных территорий. Общая стратегия направлена на стабилизацию и развитие сложившегося комплекса за счет реструктуризации, модернизации и технического перевооружения действующих производств.

Для удовлетворения потребностей жителей города в ландшафтно-рекреационных территориях общего пользования предусматривается создание и проведение благоустройства соответствующего уровня природных парков на пойменных территориях р. Мухавец, ландшафтно-рекреационных территорий общего пользования с высокими рекреационными нагрузками (парки, скверы, бульвары) в районах нового строительства, в первую очередь, строительства жилых микрорайонов. В западной части г. Бреста предусматривается создание ландшафтно-рекреационных территорий специального назначения для формирования буфера между границей Республики Беларусь и застроенными территориями г. Бреста.

Озелененные территории ограниченного пользования дополняют систему ландшафтно-рекреационных территорий, и включают озелененные участки для повседневного отдыха населения в жилой застройке, а также озелененные места отдыха в составе центров обслуживания, производственных территорий, административных, учебных, медицинских организаций, предназначенных для ограниченного контингента посетителей.

В ходе обсуждения проекта специалисты ответили на вопросы развития отдельных территорий города, улучшения транспортного сообщения в районе «Задворцы», приоритетности строительства там же путепровода или жилого района, создание пляжной зоны для Юго-Западного микрорайона. Прозвучало много вопросов, в том числе, вызвавших серьезную дискуссии в зале. Cпорные вопросы будут дополнительно рассмотрены на Республиканском архитектурно-градостроительном Совете.

Брестский горисполком просит до 9 октября направлять предложения и замечания по проекту с пометкой «Генеральный план г. Бреста» по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by.