Беларусь заняла скромное место в рейтинге лучших вузов мира

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Британское издание Times Higher Education составило рейтинг лучших вузов, в котором Беларусь представлена единственным университетом.

Рейтинг-2019 включил в себя 1250 университетов. Как поясняет издани е, вузы оценивались по 13 показателям, учитывались все миссии образовательных учреждений: преподавание, исследования, передача знаний и мировоззрение.

Возглавили список Оксфордский и Кембриджский университеты. В первой десятке также Стэндфорский, Массачусетский университеты, Калифорнийский технологический институт, Гарвардский, Чикагский университеты. Единственный новичок в первой десятке - Йельский университет.

Лучшим университетом Азии назван университет Цинхуа (Китай), занимающий 22-е место. В целом составители рейтинга отметили усиление позиций китайских вузов. В список попали 72 китайских университета (в прошлом г году – 63), что ставит страну на четвертое место по представленности в рейтинге.

Отмечено также, что Япония обогнала Великобританию и стала второй наиболее представленной в рейтинге. Сегодня в Японии действуют 103 учреждения, а в Великобритании - 98.

Усилила свои показатели и Франция, которая впервые с 2011 года представлена в рейтинге 50 лучшими университетами. «Подросли» также несколько ведущих университетов Италии, Испании и Канады.

Что касается Беларуси, то она представлена в рейтинге единственным вузом – БГУ, который занимается позицию 1000+, то есть находится ниже тысячного места. Гораздо лучше позиция России: МГУ имени М.В. Ломоносова занял 199-е место, Московский физико-технический институт и исследовательский университет «Высшая школа экономики» - позиции ниже 250 места. Всего в рейтинг попали 35 российских учреждений образования.

Украина представлена в рейтинге четырьмя вузами, все они занимают позиции ниже тысячи. Вильнюсский университет занял позицию 800-1000 – так же, как Латвийский университет и Рижский технический университет.