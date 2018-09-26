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«Как правильно?» Ответы экспертов ГО «Минское городское жилищное хозяйство»

27.09.2018 11:49 — Разное | Аргументы и факты  
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«Как правильно?» Ответы экспертов ГО «Минское городское жилищное хозяйство»
Замену и ремонт приборов индивидуального учета собственники жилых помещений обязаны проводить за свой счет. © / Фото из открытых источников
  • Обязаны ли собственники жилых помещений предоставлять доступ в квартиры работникам специализированных организаций для снятия показаний с индивидуальных приборов учета расхода воды, электроэнергии, газа? А. Чирко

«Как правильно?» Ответы экспертов ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Что делать, если жилищно-коммунальная услуга оказана некачественно?
Согласно пункту 7.7 «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 г. №399, собственники жилых помещений обязаны обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещения, а также к расположенному в них инженерному оборудованию работникам организаций для проведения осмотров, ремонтных работ (при необходимости), снятия показаний приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа, а также для приостановления предоставления некоторых видов коммунальных услуг в случае их неоплаты.

За свой счет

  • За чей счет производятся ремонт и поверка индивидуальных приборов учета расхода воды или тепла? Е. Бреус

Согласно пункту 8 «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 г. №399, собственники жилых помещений обязаны проводить за свой счет, в том числе с привлечением специализированных организаций, установку, замену и ремонт приборов индивидуального учета расхода газа, воды, тепловой и электрической энергии (в том числе находящихся во вспомогательных помещениях).

«Как правильно?» Ответы экспертов ГО «Минское городское жилищное хозяйство»
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  • Как понять, есть ли экономия тепла в квартире и какая? Ю. Райская

Сложить сумму предоплаты в течение отопительного сезона, доплату по результатам перерасчета (или отнять возврат), стоимость услуги перерасчета и сравнить с аналогичной квартирой в другом жилом доме.

Как провести расчет

  • Может ли отдельно взятая квартира заключить с центром договор о расчете по индивидуальным приборам? М. Хаверко

В случае если в квартире установлены распределители тепла, не может, так как они являются средствами для определения доли потребленного тепла относительно общедомового расхода.

При установке индивидуальных приборов учета методикой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь в исключительных случаях предусмотрена возможность проведения расчетов по отдельным квартирам, но для этого необходимы:

«Как правильно?» Ответы экспертов ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Отпуск без «коммуналки». Когда и кому выгодно делать перерасчет за ЖКУ

• решение общего собрания потребителей услуг отопления о проведении расчета для отдельно взятых квартир;

• заключение потребителем услуг отопления договора о проведении технического обслуживания, снятии показаний и расчете с расчетно-сервисной организацией, ответственной за достоверность показаний и правильность расчета;

• проведение анализа величин теплопотерь расчетных помещений для всего жилого дома с целью определения понижающих (повышающих) коэффициентов месторасположения отдельных расчетных помещений.

Без обмана

  • Что защищает распределители тепловой энергии, установленные в квартирах, от искажения показаний прибора и делает их безучетными? Л. Деев

«Как правильно?» Ответы экспертов ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Скидки на теплоснабжение. Достаточно ли просто установить счетчик тепла?
Все распределители тепла, как и любые другие измерительные приборы, должны быть опломбированы, что исключает их незаметное снятие с радиатора отопления. При считывании показаний такие приборы делают ваши помещения безучетными.

Если распределитель тепла испарительного типа накрывать мокрой тряпкой (как многие уже пробовали), то испарение жидкости в ампулах становится более интенсивным и показания увеличиваются! Желающие «сэкономить», обманув расчетный центр, должны понимать, что обманывают своих соседей.

 
 
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У жильцов всегда немало вопросов к службам ЖКХ. На наиболее популярные ответили специалисты ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
 
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