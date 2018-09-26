«Как правильно?» Ответы экспертов ГО «Минское городское жилищное хозяйство»

Обязаны ли собственники жилых помещений предоставлять доступ в квартиры работникам специализированных организаций для снятия показаний с индивидуальных приборов учета расхода воды, электроэнергии, газа? А. Чирко

За свой счет

За чей счет производятся ремонт и поверка индивидуальных приборов учета расхода воды или тепла? Е. Бреус

Согласно пункту 8 «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 г. №399, собственники жилых помещений обязаны проводить за свой счет, в том числе с привлечением специализированных организаций, установку, замену и ремонт приборов индивидуального учета расхода газа, воды, тепловой и электрической энергии (в том числе находящихся во вспомогательных помещениях).



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Как понять, есть ли экономия тепла в квартире и какая? Ю. Райская

Сложить сумму предоплаты в течение отопительного сезона, доплату по результатам перерасчета (или отнять возврат), стоимость услуги перерасчета и сравнить с аналогичной квартирой в другом жилом доме.

Как провести расчет

Может ли отдельно взятая квартира заключить с центром договор о расчете по индивидуальным приборам? М. Хаверко

В случае если в квартире установлены распределители тепла, не может, так как они являются средствами для определения доли потребленного тепла относительно общедомового расхода.

При установке индивидуальных приборов учета методикой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь в исключительных случаях предусмотрена возможность проведения расчетов по отдельным квартирам, но для этого необходимы:

• решение общего собрания потребителей услуг отопления о проведении расчета для отдельно взятых квартир;

• заключение потребителем услуг отопления договора о проведении технического обслуживания, снятии показаний и расчете с расчетно-сервисной организацией, ответственной за достоверность показаний и правильность расчета;

• проведение анализа величин теплопотерь расчетных помещений для всего жилого дома с целью определения понижающих (повышающих) коэффициентов месторасположения отдельных расчетных помещений.

Без обмана

Что защищает распределители тепловой энергии, установленные в квартирах, от искажения показаний прибора и делает их безучетными? Л. Деев

Если распределитель тепла испарительного типа накрывать мокрой тряпкой (как многие уже пробовали), то испарение жидкости в ампулах становится более интенсивным и показания увеличиваются! Желающие «сэкономить», обманув расчетный центр, должны понимать, что обманывают своих соседей.