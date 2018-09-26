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Адвокаты проведут для малоимущих белорусов бесплатные юридические консультации
Белорусские адвокаты проведут 28 сентября бесплатные консультации для малоимущих белорусов ко Дня пожилых людей. В этот день бесплатные консультации малоимущие смогут получить во всех адвокатских образованиях республики. Об этом
В коллегии отмечают, что во время подобных консультаций адвокатам задают вопросы, «связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройства, вопросы социальной поддержки, наследства».
— В целом во время проведения данных консультаций адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права, — поясняют в коллегии.
В этом году также адвокаты планируют провести бесплатные консультации для малоимущих 30 ноября — ко Дня юриста.
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Белорусские адвокаты проведут 28 сентября бесплатные консультации для малоимущих белорусов ко Дня пожилых людей.
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