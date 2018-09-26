Адвокаты проведут для малоимущих белорусов бесплатные юридические консультации

Белорусские адвокаты проведут 28 сентября бесплатные консультации для малоимущих белорусов ко Дня пожилых людей. В этот день бесплатные консультации малоимущие смогут получить во всех адвокатских образованиях республики. Об этом сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabаy.com

В коллегии отмечают, что во время подобных консультаций адвокатам задают вопросы, «связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройства, вопросы социальной поддержки, наследства».

— В целом во время проведения данных консультаций адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права, — поясняют в коллегии.

В этом году также адвокаты планируют провести бесплатные консультации для малоимущих 30 ноября — ко Дня юриста.