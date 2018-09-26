ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокаты проведут для малоимущих белорусов бесплатные юридические консультации

27.09.2018 12:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские адвокаты проведут 28 сентября бесплатные консультации для малоимущих белорусов ко Дня пожилых людей. В этот день бесплатные консультации малоимущие смогут получить во всех адвокатских образованиях республики. Об этом сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabаy.com

В коллегии отмечают, что во время подобных консультаций адвокатам задают вопросы, «связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройства, вопросы социальной поддержки, наследства».

— В целом во время проведения данных консультаций адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права, — поясняют в коллегии.

В этом году также адвокаты планируют провести бесплатные консультации для малоимущих 30 ноября — ко Дня юриста.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские адвокаты проведут 28 сентября бесплатные консультации для малоимущих белорусов ко Дня пожилых людей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь заняла скромное место в рейтинге лучших вузов мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика