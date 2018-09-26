Бывшего силовика приговорили к семи годам за крупное воровство у церкви

В декабре 2016 года Владимира Грозова, экс-главу издательства Экзархата, задержали прямо на границе, когда он хотел покинуть страну. Фактически дело инициировал митрополит Минский и Заславский Павел. Православная церковь выставила Грозову иск в 750 тысяч долларов, но в первый же день суда отказалась от него. Расследование и суд все равно продолжились. В итоге Владимира приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, пишет TUT.by.

Владимира Грозова, бывшего силовика, который 16 лет прослужил церкви, обвинили в том, что он присвоил себе усадебно-парковый комплекс в Семково, не уплатил таможенные платежи. Из первоначального обвинения исчезла статья «Хищение в особо крупном размере» – ее изменили на «Мошенничество в особо крупном размере». По данным обвинения, Грозов одалживал православной церкви деньги под проценты, хотя деньги на счету у БПЦ были. Прокурор уже в ходе суда уменьшил ущерб с 12 миллиардов рублей до двух. Исчезли также обвинения в том, что деньги Грозов тратил на покупку квартиры, строительство коттеджей, учебу в автошколе и отдых в Греции.

Сам обвиняемый своей вены не признал: «Я верой и правдой служил Беларуской православной церкви. И действовал только с благословения и распоряжения церкви, все деяния вырваны из контекста. Высокий суд, в 2010 году президент вручил мне награду «За духовное возрождение». К сожалению, со сменой Экзархата нашлись люди, которые преподнесли мою деятельность как недоразумение. Эти люди уже не работают в БПЦ. Мне вменяли 17 статей, они отпадали, потом приклеивались».

Vитрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси пришел в суд в качестве свидетеля. Он заступился за обвиняемого: «Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были завистники». Он просил прекратить уголовное дело и освободить Грозова из-под стражи.

Прокурор попросил приговорить Владимира Грозова к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд Заводского района Минска вынес приговор – Грозова признали виновным по части четвертой статьи 209 (Мошенничество в особо крупном размере), части второй статьи 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей), частям второй и третьей статьи 426 (Превышение служебных полномочий) и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. В приговоре ничего не сказано о финансовом ущербе, на котором настаивало обвинение. Но суд указал, что Грозов нанес существенный вред государственным и общественным интересам, завладел имуществом в особо крупном размере и уклонился от уплаты таможенных платежей.

У Грозова конфискуют машины Audi A6, Skoda Octavia, строение в Логойском районе вместе с имуществом в доме, половину земельного участка и многое другое. Четыре квартиры в Минске на улицах Бурдейного и Притыцкого, принадлежащие членам его семьи, освобождены из-под ареста.

После оглашения приговора Владимир Грозов перекрестился в клетке и сказал: «Слава Богу!»