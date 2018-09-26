«Спасибо грамотным работникам. Мы остались довольны капитальным ремонтом!»

А вот недавно мы получили письмо, в котором жильцы, наоборот, довольны проведенным ремонтом. Семья Уткиных из дома №33 по улице Славинского в Минске поделилась своими впечатлениями о том, как это было.

Много труда

«С самого начала ремонта и до момента его окончания жильцы находились под впечатлением от процесса и результата проделанной работы», - пишет Алла Тимофеевна.

А работы было много. Уложены новая крыша, заменены старые газовые трубы, поставлены счетчики газа, новая сантехника, в подвале появились новый водомерный узел и тепловой пункт регулирования давления воды в системе, восстановлена вентиляция. В каждой комнате установили пожарный извещатель, в ванной заменили полотенцесушители, на балконах сделали стяжку пола и покрасили стены. Также во время капремонта жильцам утеплили торцевые стены дома, поставили новые красивые металлические щиты на балконах.

На лестничных площадках убрали многочисленные провода, поставили новые электрощиты, установили красивые неоновые светильники, старые окна в подъездах заменили. В подвале залили полы цементом, облагородили территорию вокруг дома. Все сделано качественно и на совесть.

Читательница отметила, что строители всегда убирали за собой мусор в контейнер, который находился во дворе, и регулярно его вывозили. Хотя до этого двор не радовал жильцов такой чистотой.

В деле - профессионалы

Семья Уткиных считает, что «в таком толковом ремонте большая заслуга исполнителя работ – ООО «Норель». А именно Бондаря Виталия Евгеньевича. Он грамотно руководил всем процессом: вовремя вызывал технику и обеспечивал бесперебойную работу всех служб, качество работ.

Также читательница отмечает слаженную работу газовщиков – работников ООО «Венттеплострой». Отдельная благодарность - работникам ООО «РГ групп». Они меняли старую сантехнику. В подъезде работали два брата –Андрей и Кондрат Труш. Эти ребята первым делом на каждом этаже установили краны и провели холодную воду, в результате чего жильцы ни одного дня не жили без воды. Хотя нас все эти годы пугали, что рабочие снимут унитазы и долгое время надо будет обходиться без них. Но братья сняли унитазы утром, а к вечеру заменили трубы и поставили на место, включили воду, таким образом, сделав замену за один день, хотя и работали они до 23 часов вечера.

«Эти ребята сохранили нам нервы и здоровье своим человечным подходом к нашим проблемам и добросовестным отношением к работе. О таких работниках люди должны знать и надеяться, что и им повезет с ремонтом», - пишет Алла Тимофеевна.

«Вот так проходит капитальный ремонт, если за него берутся ответственные и грамотные люди», - резюмировала читательница.

Правда, во всей этой истории Алла Тимофеевна не смогла не упомянуть об одном неприятном моменте: почему-то у коммунальщиков не нашлось денег на покраску стен в подъезде…