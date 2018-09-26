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Российская электронщица Елена Темникова выступит с сольным концертом в Минске

27.09.2018 12:25 — Разное | Tut.by  
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Бывшая солистка группы «Серебро», а ныне адепт русского дип-хауса Елена Темникова 17 ноября выступит во Дворце спорта с концертом.


Фото: temnikova.ru

Елена Темникова в 2014 году по состоянию здоровья покинула знаменитое поп-трио и уже не первый год занимается соло-карьерой, активно развивая в России жанр современной танцевальной музыки.

В апреле 2018 года у Темниковой вышел дебютный полноформатный альбом «TEMNIKOVA III: Не модные», который входит в программу нынешнего тура. В нем 13 разножанровых композиций — от дип-хауса до R&B и клауд-рэпа. «TEMNIKOVA III: Не модные» долго занимала лидирующее положение на разных медиаплатформах: количество онлайн-прослушиваний достигало одного миллиона в сутки.

После выхода классического клипа к треку «Не модные» и многочисленных кавер-версий от поклонников, Елена и ее подруги Настя Ивлеева, Маша Миногарова и Диана Коркунова сняли вертикальный любительский видеоклип к этой же песне.

Кстати, Елена Темникова — обладательница премии VK Music Awards 2017. Еще она была хедлайнером заключительного концерта Чемпионата мира по футболу, который проходил в этом году в России. Она также стала первой обладательницей «ноты Apple» в России наряду с Джастином Тимберлейком, Дрейком, Сэмом Смитом, Сиа и Эминемом.

Музыкальный эксперт Денис Сериков так оценивает творчество Темниковой:

— Сегодня Лена заметно выделяется из ряда наших артистов. За короткий срок ей удалось сформировать свою нишу в Deep House музыке. Мне даже хочется назвать этот жанр — «Темникова». Это современная танцевальная музыка с особым колоритом, который Лена привнесла, благодаря уникальному вокалу и модным битам. Удивительно, но Темникова смогла стать олицетворением целого музыкального направления. Считаю, что сейчас Лена задает тренд в российской танцевальной музыке. TEMNIKOVA III — это цельная работа с отличным танцевальным flow, пронизанная чувственным настроением. Мои фавориты на этом альбоме: «Что-то не так», «Не модные», «Мне нормально». Особенно рекомендую для прослушивания в машине на ночном драйве.

Когда: 17 ноября, 20:00.

Где: Дворец спорта.

Сколько: от 45 рублей.

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***

22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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17 ноября адепт русского дип-хауса Елена Темникова выступит во Дворце спорта с сольным концертом.
 
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