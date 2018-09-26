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29 сентября в Ветке пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города
27.09.2018 — Разное | Новости Ветки
Программа празднования Дня города Ветки
10.30 — возложение цветов на Аллее героев и у Памятного знака.
11.00 — митинг, посвящённый 75-летию освобождения города Ветки от немецко-фашистских захватчиков, «Ваши имена в памяти людской» (братская могила).
Праздничное гулянье в зоне отдыха «Ставок»:
12.00-13.30 — торжественный концерт, посвящённый Дню города, «Ветке — 333!» с праздничным чествованием трудовых династий Ветковского района (сцена);
13.00-17.00 — работа тематических интерактивных площадок «Город на ладони»;
14.00-16.00 — детская игровая программа “Осенние забавы”;
14.00-17.00 — представление «Вяселле.by» на “Острове любви” (остров):
— обряд “Вясельнае шэсце”;
— мастер-класс по танцам “Скокі на Стаўку”;
14.30-18.00 — соревнования среди работников организаций района «Весёлая туристическая полоса» (стадион);
17.00-18.00 — выступление народного духового оркестра “Экспромт” (остров);
18.00-19.00 — открытый кинопоказ «Атмосфера» (остров);
18.00-19.30 — выступление творческих коллективов района «Осенний вечер песнями согреет» (сцена);
19.30-21.00 — эстрадно-цирковое шоу «Энергия движения»;
21.00-22.45 — танцевально-развлекательная программа с розыгрышем призов «Танцующий город»;
22.45-23.00 — фаер-шоу “Joy”.
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