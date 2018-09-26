ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школам Беларуси предлагают обучить детей правилам борьбы с мусором и принять участие в эко-конкурсе «Героям петь легко»

27.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь под эгидой движения «Цель 99» объявили конкурс среди школ Беларуси «Героям петь легко» на лучший клип про раздельный сбор отходов на песню из известной социальной рекламы «Чтобы Планету нам спасать».

Школам Беларуси предлагают обучить детей правилам борьбы с мусором и принять участие в эко-конкурсе «Героям петь легко»

В преддверии старта главного этапа конкурса организаторы отправили во все школы Беларуси диски с видеоуроком, который обучает правилам обращения с отходами и бережному отношению к ресурсам под названием «Школа юных экоменов». Видеоурок – это наглядное пособие и в то же время пошаговая инструкция для учителей, с помощью которой они смогут самостоятельно провести с детьми информационные часы, воспитывающее культуру обращения с отходами. Такие информационные часы – один из этапов, который необходимо пройти, чтобы отправить заявку на участие в республиканском конкурсе «Героям петь легко».

Главная задача организаторов – с помощью игровых и обучающих мероприятий для детей убедить жителей нашей страны в важности раздельного сбора отходов.

Принять участие в конкурсе «Героям петь легко» могут белорусские учреждения общего среднего образования. Победителями станут четыре школы, которые выполнят все условия и представят наиболее интересные клипы про раздельный сбор отходов на песню «Чтобы планету нам спасать». Лучшие клипы будут размещены на YouTube-канале target99Belarus для публичного просмотра. Школы, занявшие призовые места, получат в подарок комплекты музыкального, мультимедийного оборудования, а также экологические наборы для всех учеников от персонажей рекламных роликов «Наша забота, а не енота» и супергероя Экомена.

Для участия в конкурсе необходимо:

  • провести в школе с учениками младших классов информационный час об ответственном отношении к отходам и снять самые интересные моменты на фото;
  • снять видеоклип, в котором не менее шести школьников любых классов споют песню «Чтобы планету нам спасать» (https://www.youtube.com/watch?v=G_hTTUm5Zms) и покажут, как важно собирать бытовые отходы раздельно;
  • сохранить видеоклип и отправить его на электронный адрес target99by@gmail.com вместе с заявкой на участие в конкурсе; или записать на диск и отправить по адресу: ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», ул. Кальварийская, д. 25, к.200, 220073, г. Минск.

Победителя определит экспертное жюри, которое будет оценивать качество исполнения песни, оригинальность идеи видеоролика, его информативность и убедительность.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 31 октября 2018 года включительно. С 1 по 26 ноября жюри будет оценивать видеоролики и определять лучшие из них. Награждение победителей будет проходить с 27 ноября по 17 декабря 2018 года.

Подробную информацию об условиях конкурса, форму заявки можно найти на сайте движения «Цель 99» в разделе «Информация».

Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» www.vtoroperator.by − некоммерческая организация, специально уполномоченная Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь для координации в республике деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами, в том числе для организации информационной работы среди населения по вопросам обращения с отходами потребления, сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь под эгидой движения «Цель 99»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Импульсом для дальнейшего развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика