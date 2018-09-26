Школам Беларуси предлагают обучить детей правилам борьбы с мусором и принять участие в эко-конкурсе «Героям петь легко»

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь под эгидой движения «Цель 99» объявили конкурс среди школ Беларуси «Героям петь легко» на лучший клип про раздельный сбор отходов на песню из известной социальной рекламы «Чтобы Планету нам спасать».





В преддверии старта главного этапа конкурса организаторы отправили во все школы Беларуси диски с видеоуроком, который обучает правилам обращения с отходами и бережному отношению к ресурсам под названием «Школа юных экоменов». Видеоурок – это наглядное пособие и в то же время пошаговая инструкция для учителей, с помощью которой они смогут самостоятельно провести с детьми информационные часы, воспитывающее культуру обращения с отходами. Такие информационные часы – один из этапов, который необходимо пройти, чтобы отправить заявку на участие в республиканском конкурсе «Героям петь легко».

Главная задача организаторов – с помощью игровых и обучающих мероприятий для детей убедить жителей нашей страны в важности раздельного сбора отходов.

Принять участие в конкурсе «Героям петь легко» могут белорусские учреждения общего среднего образования. Победителями станут четыре школы, которые выполнят все условия и представят наиболее интересные клипы про раздельный сбор отходов на песню «Чтобы планету нам спасать». Лучшие клипы будут размещены на YouTube-канале target99Belarus для публичного просмотра. Школы, занявшие призовые места, получат в подарок комплекты музыкального, мультимедийного оборудования, а также экологические наборы для всех учеников от персонажей рекламных роликов «Наша забота, а не енота» и супергероя Экомена.

Для участия в конкурсе необходимо:

провести в школе с учениками младших классов информационный час об ответственном отношении к отходам и снять самые интересные моменты на фото;

снять видеоклип, в котором не менее шести школьников любых классов споют песню «Чтобы планету нам спасать» ( https://www.youtube.com/watch?v=G_hTTUm5Zms ) и покажут, как важно собирать бытовые отходы раздельно;

) и покажут, как важно собирать бытовые отходы раздельно; сохранить видеоклип и отправить его на электронный адрес target99by@gmail.com вместе с заявкой на участие в конкурсе; или записать на диск и отправить по адресу: ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», ул. Кальварийская, д. 25, к.200, 220073, г. Минск.

Победителя определит экспертное жюри, которое будет оценивать качество исполнения песни, оригинальность идеи видеоролика, его информативность и убедительность.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 31 октября 2018 года включительно. С 1 по 26 ноября жюри будет оценивать видеоролики и определять лучшие из них. Награждение победителей будет проходить с 27 ноября по 17 декабря 2018 года.

Подробную информацию об условиях конкурса, форму заявки можно найти на сайте движения «Цель 99» в разделе «Информация».