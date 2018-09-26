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Беларуськалий подал иск о банкротстве БКК

27.09.2018 12:25 — Разное | БДГ  
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Иск о банкротстве ЗАО «Белорусская калийная компания» подала компания «Беларуськалий» в связи с задолженностью в сумме свыше $19 млн.

Принудительное взыскание данного долга не было осуществлено в течение трех месяцев.

«Уралкалий» был против принятия заявления кредитора, поскольку БКК реализует исключительное право на торговлю удобрениями и активно пытается взыскать более 2,7 млн долларов задолженности с компаний Nitron International Corporation и Apromaco.

Также суд установил наличие других долгов: 972,9 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 416,5 белорусского рубля, в отношении которых не возбуждались исполнительные производства.

Суд постановил возбудить производство по делу о банкротстве ЗАО «БКК», определив защитный период на срок до 22 ноября, когда должно пройти судебное заседание по открытию конкурсного производства. Временным управляющим назначено ООО «Капитал Диалог».

Трейдер «Белорусская калийная компания» был образован в сентябре 2013 года после того, как «Беларуськалий» и «Уралкалий» прекратили сотрудничество.

Сейчас компания занимается продажами белорусских калийных удобрений и имеет организационную форму открытого акционерного общества. Он не связан с юрлицом, к которому предъявляет претензии «Беларуськалий», передает reform.by.

 
 
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Иск о банкротстве ЗАО «Белорусская калийная компания» подала компания «Беларуськалий» в связи с задолженностью в сумме свыше $19 млн. Принудительное взыскание...
 
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