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Новые флагманы Huawei полностью рассекретили до анонса

27.09.2018 12:39 — Разное | Tut.by  
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16 октября в Лондоне компания Huawei представит новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. До анонса аппаратов еще несколько недель, но детальная информация о гаджетах уже успела попасть в Сеть, сообщает ресурс Gizmochina.


Топовый Mate 20 Pro оснастят аккумулятором на 4200 мА·ч с поддержкой ускоренной зарядки Super Charge 2.0. Она позволит смартфону за 30 минут подзарядиться до 70%.

Обычный Mate 20 получит батарею объемом в 4000 мА·ч, которая обеспечит на 21% лучшую автономность в сравнении с Mate 10. Кроме того, обе новинки будут поддерживать 15-ваттную беспроводную зарядку.




Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат 24-мегапиксельные фронтальные камеры. Основные фотомодули будут тройными. Но вместо телефотодатчика, как в P20 Pro, новинки оборудуют ультраширокоугольной камерой.

Добавится и функция AI Smart Zoom, автоматически отслеживающая движущиеся объекты. А режим HiVision позволит распознавать текст, товары и достопримечательности по наведению на них камеры. Такой подход используется и в Google Lens.




В Mate 20 Pro добавят систему трехмерного распознавания лиц. Разблокировка через нее производится меньше чем за 500 миллисекунд с частотой ошибок 1:1000000. Mate 20 также сможет распознавать владельца, но по 2D-технологии. Кроме того, в Mate 20 Pro появится сканер отпечатков пальцев в экране, а Mate 20 ограничится сенсором сзади. В наличии и система разблокировки по голосу (Bone Voice ID).




Флагманы будут работать на процессоре Kirin 980 (7-нм). Базовые версии Mate 20 и Mate 20 Pro соответственно оснастят 4 и 6 ГБ оперативной памяти, объем постоянного хранилища — 128 ГБ. Последнюю получится расширить, но не обычными microSD-картами, а новыми nanoSD (до 256 ГБ).

Диагональ экрана Mate 20 Pro составит 6,9 дюйма, матрица — OLED, разрешение — Quad HD+. Экран Mate 20 выполнят по технологии IPS, его диагональ — 6,53 дюйма. Оба аппарата оборудуют стереодинамиками и 3,5-мм разъемом для наушников.

Степень защиты от воды Mate 20 Pro — IP67, Mate 20 — IP53. Смартфоны «из коробки» будут работать на Android 9 Pie. Известно, что в продажу в Израиле устройства поступят в конце октября по цене в 840 и 1115 долларов за обычную и Pro-модели.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Huawei:

 
 
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Презентация аппаратов пройдет 16 октября.
 
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