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Рабочий визит Президента в Таджикистан
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств –...
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