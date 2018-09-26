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ГАИ проводит республиканскую акцию «Стань заметней!»

27.09.2018 12:46 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ проводит республиканскую акцию «Стань заметней!»
Фото из открытых источников

С 28 сентября по 5 октября 2018 года по всей нашей стране проходит акция под названием «Стань заметней!», направленная на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

В ходе проведения данного мероприятия особое внимание уделяется участкам улично-дорожной сети, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов, пояснила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК.

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Ежедневно личный состав милиции общественной безопасности будет осуществлять надзор за соблюдением правил перехода проезжей части, а так же пресекать нарушения данных правил, в том числе и в части использования световозвращающих элементов.

В Правилах дорожного движения закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а так же рекомендовано - при пересечении проезжей части вне установленных мест.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а так же призывает приложить максимально усилия, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения. Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы. При выборе одежды отдавайте предпочтение именно таки моделям, либо приобретите другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других предметах. Приучайте себя и своих детей пользоваться доступными средствами безопасности.

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К пешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транспортным средством, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 б.в., а в случае нахождения пешехода в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) - на сумму от 3 до 5 б.в.

 

 
Теги: Минск
 
 
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С 28 сентября по 5 октября 2018 года по всей нашей стране проходит акция под названием «Стань заметней!».
 
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