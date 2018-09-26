Хотимчанам о Хотимских

В 2000 году на экраны вышел фильм Романа Качанова «ДМБ». Фильм стал впоследствии культовым, разошелся на цитаты, имеет несколько продолжений. Но сейчас не об этом. Продюсером картины стал известный российский художник-постановщик Сергей Хотимский.

Помню, был приятно удивлен, читая в титрах фамилию. Ведь понятно, что хоть и родился Сергей Яковлевич в Ленинграде, но корни его все-таки отсюда, из нашего маленького городка. Я еще тогда задумался, а, сколько их, людей родившихся и живущих в других городах, странах, континентах, носящих эту фамилию? И есть ли среди них интересные личности? Недавно я снова вернулся к этому вопросу. И оказалось, что среди многочисленных носителей фамилии Хотимский есть люди, о которых, думаю, будет интересно узнать хотимчанам. Ведь это прямые потомки наших земляков.

Начать бы хотелось с Михаила Васильевича Хотимского, Героя Советского Союза, участника гражданской и Великой Отечественной войн. Родился Михаил Хотимский в 1903 году местечке Шерешево Пружанского уезда Гродненской губернии. В начале Первой Мировой войны с семьей переехал в Москву. В 1921 году призван в Красную Армию. Участвовал в ликвидации банд атамана Сапожкова на Тамбовщине. Затем воевал в Забайкалье, где участвовал в уничтожении банды атамана Семёнова. Позднее на Северном Кавказе нес службу на границе.

Отечественная война застала его в должности командира учебного батальона. В 1942 был отправлен на фронт заместителем командира 111-й танковой бригады 25-го танкового корпуса 40-й армии Воронежского фронта. С 18 сентября 1942 года, стал командиром этой бригады, приняв на себя командование, взамен погибшего командира бригады генерал-майора Федора Петровича Короля. Впоследствии руководил различными войсковыми соединениями, под его непосредственным командованием 22 марта 1944 года штурмом был освобожден город Первомайск Николаевской области. В августе 1944 года в ходе Ясско-Кишинёвской операции бригада Хотимского прорвалась к городу Леово, где на реке Прут соединилась с частями 2-го Украинского фронта, завершив окружение Кишинёвской вражеской группировки. В составе 37-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 2-й гвардейской танковой армии принимал участие в Висло-Одерской, Померанской и Берлинской операциях, в том числе в боях за город Черникау, на Зееловских высотах и в боях за город Берлин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм полковнику Хотимскому Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В Западном Берлине Михаил Васильевич Хотимский был награждён американским военным орденом. По соглашению правительств стран антигитлеровской коалиции участвовал в передаче освобождённой части Берлина американским войскам.

С 1952 года полковник Хотимский уволен в запас. До конца жизни жил в Москве. Скончался в1986 году.

Михаил Васильевич Хотимский — почетный гражданин города Пружаны. Его именем названо судно Министерства речного флота — буксир-толкач Черниговского речного порта «Герой Хотимский».

Не менее, а может даже и более, интересной и насыщенной событиями жизнь была и у Валентина Ивановича Хотимского.

Для узкого круга специалистов — это ученый-статистик, на учебниках которого выросло целое поколение советских экономистов. При этом он же — революционер, один из лидеров левых эсеров, засекреченный сотрудник советской военной разведки. Человек ,непосредственно принимавший участие в решении о расстреле императора Николая Второго и его семьи.

Родился Валентин Хотимский в городе Глухов Черниговской губернии в семье учителей. Учился в Петербурге, где примкнул к революционным кругам. За антимонархическую пропаганду выслан в Екатеринбург. В октябре 1917 года Хотимский приветствовал новую революцию и стал членом исполкома Уральского облcовета и областным комиссаром земледелия.

Хотимский принял активное участие в одном из самых трагических событий российской истории. Вот выдержка из монографии Марка Тольца, видного деятеля советской науки, профессионального демографа «От цареубийства до репрессивной статистики»: «Председатель Уралоблсовета А.Г. Белобородов, рассказывая о расстреле царской семьи, вспоминал:»Мне и Хотимскому (товарищ Хотимский тогда был левым эсером, членом Президиума Облсовета) перед прибытием царской семьи в город пришлось ездить и осматривать целый ряд зданий. …В конце концов наш выбор остановился на особняке Ипатьева.»

По свидетельствам других очевидцев, при обсуждении судьбы царя Хотимский занимал решительную позицию, настаивая на ликвидации Романовых. Однако, утверждается в некоторых источниках, он якобы выступал за сохранение жизни детям царя. Насколько настойчиво Хотимский отстаивал свою позицию, мы уже вряд ли узнаем. Но именно после расстрела он принят в РКП(б).»

Вчерашний эсер быстро продвигался по карьерной лестнице, занимая руководящие посты в партийных комитетах провинциального уровня. Так после трагической гибели канонического большевистского героя Гражданской войны Сергея Лазо именно Хотимскому было поручено возглавить Дальбюро ЦК РКП(б), но до места нового партийного назначения он просто не смог добраться из-за боев с белогвардейцами.

В середине 20-тых Валентин Хотимский начинает более серьезно заниматься статистикой, забросив карьеру партийного функционера. Целиком посвящает себя науке и работе в сфере образования. В 1924-1927 годах он преподает математику в Институте народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. В этот период им публикуется несколько работ, создавших основу его высокой научной репутации. В 1927 году Хотимский переходит на работу в Коммунистическую академию, цитадель большевистской ортодоксии. Там он возглавляет секцию математики. В 1930-1931 годах под его и Б.С. Ястремского совместной редакцией выходят два издания учебника «Теория математической статистики».

Казалось бы, бывший пламенный революционер окончательно нашел свое место в служении советской науке. Но, видимо, характер не выдержал. В 1930 году Хотимский покидает Коммунистическую академию. В этом месте его биографии белое пятно в несколько лет, но всё тот же Марк Тольц утверждает: «В начале 30-х годов свободно владевшего тремя иностранными языками ученого привлекли к работе в Разведывательном управлении РККА. Но времена уже изменились. В условиях складывающегося культа личности Сталина под подозрение были взяты все, кто состоял раньше в других партиях, в том числе и В.И. Хотимский. В годы гражданской войны, когда надо было идти на смерть, ему доверяли. Теперь же он стал «классово чуждым». В июле 1933 года В.И. Хотимского отстранили от работы в разведке».

Есть данные, что Валентин Хотимский продолжал работать в статистических отделах на различных должностях, принимал участие в подсчетах переписи населения 1937, но документов, прямо на это указующих, не обнаружено. В базе данных «Жертвы политического террора в СССР» о нашем герое имеются следующие сведения:

«Хотимский Валентин Иванович. Арестован 20 февраля 1938 г.

Приговорен: Военным Трибуналом МВО 31 марта 1939 г., обв.: участие в эсеровской террористической организации.

Расстрелян 3 июля 1939 г. Место захоронения — Москва, Донское кладбище. Реабилитирован 2 февраля 1957 г. ВК ВС СССР».

Удалось отыскать информацию и о других Хотимских, прославившихся на том или ином поприще. Но ее пока мало для написания развернутых статей. Так,напимер, Борис Исаакович Хотимский — советский писатель и критик. Все, что удалось про него найти: родился в Киеве 1926, закончил МГУ им. Ломоносова, Литературный институт им. Горького. Писал исторические романы и повести. Гирш Янкелевич Хотимский — золотопромышленник. Основатель Товарищества «Г.Я. Хотимский и К°», один из богатейших купцов дореволюционного Казахстана. Матильда Хотимская — вторая жена графа Сергея Юльевича Витте,премьер-министра России — 1903–1906, министра финансов России — 1899–1903. Матвей Хотимский — российский ученый, астроном, автор популярной в середине XIX века книги «Астрономия для всех образованных читателей, изложенная М. Хотимским, членом многих ученых обществ».В книге Памяти Псковской области упоминается пожарный Никандр Николаевич Хотимский, родившийся в 1862 году в городе Псков, проявивший отвагу во время большого пожара, фактически спасший от огня несколько кварталов, за что был пожалован от губернатора 100 рублями золотом.

Достаточно просто ввести слово «Хотимский» в поисковой строке любой социальной сети, и увидите, сколько носителей этой фамилии там «обитает», многие из них, я уверен и не догадываются откуда пошел их род, откуда появилась фамилия. Но мы-то знаем, что они наши. Потомки хотимчан, покинувших некогда родное местечко, и разлетевшихся по всему миру.

Александр АЛЕКСАНДРИН.

На снимке: Михаил Хотимский, книги Бориса Хотимского