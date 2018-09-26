Радимичи ли мы?

Сегодня любой школьник знает названия таких славянских племён, как кривичи, радимичи, дреговичи («дрыгавічы») и с уверенностью скажет, что племена эти являются предками современного белорусского этноса. Известны и примерные территории, где проживали эти племена. Так кривичи — на севере и северо-западе современной Беларуси, дреговичи — на юге, радимичи — на востоке. Меня еще со школы интересовал вопрос: а представители какого племени (а правильней союза племен) жили на территории современного Хотимского района? Кто наши предки по этногенезу?

И, вроде бы, ответ лежит на поверхности. Откройте любой исторический справочник – и прочтете, что в междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков Ипути и Беседи жили радимичи. Хотимск расположен, можно сказать, в самом центре этого ареала. Живем на Беседи, до Сожа и Ипути — рукой подать. Так что же предки хотимчан – радимичи? А они откуда взялись?

Согласно летописям, название происходит от имени вождя Радим, во главе с которым радимичи, якобы пришли из пропольских (ляшских) земель. В «Повести временных лет» сказано:»… и пришедъша седоста Радимъ на Съжю, и прозвашася радимичи». Согласно все той же «Повести временных лет», легендарный родоначальник (князь), первопредок восточнославянского племени (племенного союза) радимичей, живших на юго-востоке Беларуси. Вместе со своим братом Вятко вышел «из ляхов».

Цитата из «Повести временных лет» о происхождении радимичей: «…радимичи же и вятичи — от рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов — Радим, а другой Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи. Копнём ещё глубже. Слово «лях» в летописи Нестора первоначально употреблявшееся для обозначения западных славян — полян (поляков), лютичей, мазовшан и поморян, впоследствии стало относиться ко всему новообразованному народу поляков. Следовательно, радимичи – это одна из ветвей западных славян, пришедших и поселившихся на землях современной Гомельской и Могилевской областей. А до них кто был? И на этот вопрос есть конкретный ответ: волыняне, северяне, древляне. Исконно восточнославянское племя, граница расселения которых доходила до Припяти и выше к Днепру. Вот вам и еще одни из возможных предков Хотимчан.

Тут меня пытливый читатель может и осадить. Залез, мол, во глубину веков, что если на наших землях (я имею в виду Хотимщину) никто не жил, пришли себе радимичи и остались. Возможно, и так. Но есть, же на территории Хотимского района курганы времен еще каменного века, значит, жили здесь люди. Почему не допустить, что дожили они и до прихода радимичей? Этой, соглашусь, полуфантастической гипотезе могу привести и такое же подтверждение. Не раз от пожилых людей ( в частности от бабушки своей) слышал такое выражение: » Чтоб тебя радимец взял!» или » Иди ты к радимцу!». Как- то спросил я у бабушки: кто такой этот «радимец», она ответила, что злой человек, пришедший издалека. Чем не пример генетической памяти народа? На подсознательном уровне сохранилось поверие, что радимцы (радимичи) пришли издалека и были недобрыми по отношению к местному населению. И, тем не менее, именно радимичи оставили в культуре восточного региона современной Беларуси наиболее значимый след. И даже у нас на хотимщине этому есть много подтверждений. Взять хотя бы такой праздник, как Радуница. Это славянская традиция, воспринятая и поддержанная Русской Православной Церковью. В православных Церквях Ближнего Востока и Греции она отсутствует. Другие варианты названия праздника — Радовница, Радошница, Радуница, Радованица, и Радимица. В этот день принято поминать предков своего рода, приносить им дары. Академик Борис Рыбаков, один из влиятельнейших деятелей советской историографии, еще в тридцатые годы прошлого века в одной из своих монографий высказал мнение, что праздник этот и все связанные с ним дохристианские обряды являются сугубо радимичискими. Приводил он и такое доказательство, как созвучие названия племени и праздника. Ведь у других славянских племен, хотя также существовали дни поминовения (окликания) усопших, но приходились они на другие дни и носили иные названия. Те же сохранившиеся и на Беларуси Деды, или украинские Проводы и Навий День.

Объясняет Рыбаков и традицию поминать предков едой и питьем непосредственно на месте погребения. Так как у радимичей практиковалось трупосожжение на ритуальных курганах, при этом сожжение производилось в большинстве случаев на одном и том же месте, Рыбаков высказал предположение, что курганы с трупосожжением в насыпи можно считать специфически радимическими. Следовательно, ни кладбищ в современном понимании, ни курганных могильников радимичи не имели. Существовал один ритуальный курган, на котором сжигали всех усопших. На этом-то кургане и собирались на Радоницу соплеменники, разводили костер, на котором сжигали жертвенные дары. На этом же костре сами готовили пищу и ели. Получалось, что как бы за одним столом с предками. С приходом христианства, усопших стали предавать земле. Ритуальные костры жечь перестали, еду стали приносить уже в готовом виде, но есть и пить продолжали непосредственно на месте погребения. Обычай этот жив на наших землях до сих пор.

Хотя во многих других регионах Беларуси, России и Украины он практически исчез.

Как и в предыдущую мою статью, прошу не считать ее научной или исследовательской. Это сугубо мои размышления. Остается лишь сказать, что в последний раз племя радимичей упоминается в летописях в 1169 году. Воевода киевского князя Владимира Святославовича Волчий Хвост встретился с войском радимичей на реке Пещань (приток Сожа, у Пропошеска (нынешний Славгород). Радимичи были разбиты. Их земли оказались в составе Киевской Руси.

Александр АЛЕКСАНДРИН.

На снимке: карта расселения радимичей.