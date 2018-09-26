Хотимль -Радзивиллов — Хотимск

Хотимск — городок, интересный по многим причинам. Он и самый восточный в Республике Беларусь, и стоит сразу на трёх реках, и главная достопримечательность – Свято-Троицкий собор, единственная копия Московского храма Христа Спасителя. Здесь особые, сложившиеся на слиянии двух славянских народов культура и фольклор. И история возникновения также любопытна, ведь до сих пор не поставлена точка в споре: когда же и кем был основан наш городской посёлок. Существует несколько версий, основанных как на документально подтвержденных фактах, так и на легендах и мифах. Я отнюдь не претендую на новые открытия в этом вопросе, просто хочу поделиться некоторыми мыслями.

Каждый хотимчанин, думаю, знает красивую легенду о княжне Хотиме (Хотимье), в честь которой город получил своё название. Пересказывать её не имеет смысла, желающих освежить историю в памяти могу отослать к хрестоматийной версии поэта Петра Приходько, изложенной в поэме «Хаціма». Фабула легенды типична для средневековья. Но сбрасывать эту версию со счетов не стоит, хотя бы потому, что имя княжны реально, и было довольно распространённым в языческой славянской культуре, имело множество вариаций и даже мужской аналог. Так что гипотетически можно предположить, что события, описанные в легенде, имели место быть. Хотя, возможно, к нашему городскому посёлку относились косвенно. Но об этом позже.

Оставим пока легенды и обратимся к документированным фактам. Деревня с названием Хотимль упоминается в летописях Великого Княжества Литовского в 1430 году. Вот только местонахождение данного населенного пункта не указывается. Следующее упоминание о Хотимле относится только к XVI веку, как о деревне Мстиславского воеводства, основанной мелкими торговцами и ремесленниками. Времена тогда были суровые: постоянные войны, междоусобицы – и жителям деревушки, находящейся на границе, постоянно переходящей из рук в руки то литовских князей, то русских, приходилось несладко. Отсюда и ещё одна версия происхождения названия, от словосочетания «хотим мира!».

После заключения Люблинской унии в 1569 году и образования объединенного Польско-Литовского феодального государства (Речи Посполитой) Хотимль вошел в его состав. В первой половине XVIII века Хотимск находился в составе Кричевского староства, которым владели князья Радзивиллы. Таким образом, мы подошли ещё к одной версии основания города. Согласно ей, еврейское поселение, возникшее рядом с деревней где-то между 1695 и 1700 годами, постепенно поглотило её, переняв и название. Первое письменное воспоминание о нем как слободе в Мстиславском воеводстве датируется 1709 годом. По состоянию на 1714 год, тут было 66 домов, трактир, мельница, церковь.

19 октября 1714 года, согласно универсалу канцлера Великого Княжества Литовского Карла Станислава Радзивилла, на втором берегу Беседи напротив деревни Хотимль заложили городок Радзивиллов. Состоянием на 1727 год в нем было 148 домов, существовало 3 улицы (Кричевская, Ольшовская, Глухая), на 1747 год — 116 домов и 8 улиц (Кричевская, Ольшовская, Старецкая, Бесовицкая, Логовая и др.), церковь, синагога, трактир, тюрьма. С середины XVIII века Радзивиллов — центр Березовской волости Кричевского староства.

В итоге первого раздела Речи Посполитой (1772) городок Радзивиллов очутился в составе Российской империи. Российские власти сразу же переименовали городок в Хотимск (на русский манер) и даровали его Григорию Потемкину. Местечко входило в Кричевское графство. Согласно ревизской сказке 1779 года, в прежнем Радзивиллове было 63 христианских и 42 еврейских дома, Преображенская церковь, католическая и униатская часовни, синагога. В 1880 было 274 дома, две церкви, два молитвенных дома, народное училище. Дальнейшая история Хотимска до наших дней известна более детально, и я, экономя время читателей, не стану её пересказывать.

Вернёмся

на несколько веков назад в 1398 год. Эта дата красовалась на постаменте в парке культуры и отдыха и на камне на въезде в городской поселок, занимательна тем, что согласно ещё одной версии, предложенной настоятелем Свято-Троицкого собора, архимандритом Кириллом, Хотимль был основан именно в этом году. По устному сообщению священника, она была найдена в Ипатьевской летописи. В конце сентября 1998 г. Хотимск отпраздновал свой 600-летний юбилей на основании этой версии. Но письменных источников в поддержку этой версии не существует. Не предоставилось возможности найти подтверждения в официальных документах.

Самое интересное: вполне допустимо, что архимандрит Кирилл не ошибся, точнее, ошибся, но не в дате основания.

Как было сказано выше, имя Хотима было широко распространенным, и не только среди славян. И по этому имени могли назвать не один населённый пункт. И, собственно, назвали. Так, Хотимль — древний русский город-крепость в Верховских землях (современные Черниговская область Украины и Брянская область России). Основан в XI веке после вхождения вятичей в состав Киевской Руси. Продолжал существовать как опорная крепость до XV века, пока не была ликвидирована опасность татарских набегов. В национальном парке Орловское Полесье сохранилось городище близ села Хотимль-Кузменково, отнесённое к памятникам Федерального значения. Площадка городища размером 200 на 170 метров овальная в плане, высотой над ручьем около 4-5 метров, окружена кольцевым валом, местами достигающим высоты 5 метров. Перед валом ров глубиной до 2 метров. Это факт.

Но и этого мало! Хотимль — ныне существующее село в Ивановской области России. Расположено на берегу реки Тезы. В стародавние времена на месте села Хотимль было древнее селище, о чем свидетельствует ныне сохранившийся курган-могильник V-VI вв. н.э., находящийся между деревней Кишариха и селом Хотимль.