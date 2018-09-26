﻿ Их малая родина — местечко Хотимск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Их малая родина — местечко Хотимск

27.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Вплоть до конца 30-годов прошлого века Хотимск был еврейским местечком. Евреи жили здесь еще со времен Великого Княжества Литовского. По пepеписи 1897 г., в местечке Хотимск Климовичского уезда Могилевской губернии проживало 3154 жителей, среди них 2178 — евреи. После Октябрьской революции 1917 года большая часть диаспоры перебралась в другие, более крупные города. Те немногие, что остались, были либо репрессированы, либо погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Фашистские оккупанты 4 сентября 1942 года расстреляли в Хотимске около 1000 человек мирного еврейского населения. Теперь только памятный знак на месте трагедии да старое иудейское кладбище напоминают о наших земляках-евреях. Может ли кто-нибудь навскидку назвать имя хоть одного из них? К сожалению, нет.
Абсолютно случайно наткнулся я в интернете на статью Михаила Бейзера, доктора философских наук из Израиля, журналиста, писателя. В ней он рассказывает о своей бабушке Добе-Мэре (Мириам) Медведевой (урождённой Гуревич), которая родилась в Хотимске 15 ноября 1892 года.
Статья основана на дневниках хотимчанки, ее воспоминаниях в период с 1900 по 1939 год.
Вот что пишет Бейзер о своей бабушке: «Моя бабушка, дочь просвещённого меламеда (учителя начальной еврейской школы. Прим. автора) Израиля-Вельки и его жены Рохли-Леи Беньяминовны родилась в местечке Хотимск Климовического уезда Могилевской губернии. Семьдесят процентов трехтысячного населения местечка составляли евреи. Доба-Мэра в 11 лет лишилась матери, а в 16 — отца. В гимназию её не послали из-за нехватки средств. Единственной школой стал ей папин хедер (еврейская начальная школа. (Прим. автора), где она училась вместе с мальчиками — редкое, но возможное явление в тогдашней Литве-Белоруссии. Девочка глубоко переживала свое отверженное положение и невозможность получить образование. Кроме того, приходилось с детства тяжело работать по дому и на различных хозяев. Повсюду видела она крайнюю нужду, болезни, жадность, убожество, редко встречала человеческую доброту и сочувствие. Она пережила революцию 1905 года и два погрома, ходила на маёвки революционеров. «Детства у меня не было, но были детские годы», — напишет бабушка в своих воспоминаниях через много лет. В 1910 году, в возрасте 17 лет она вышла замуж за своего родственника, моего дедушку Мэйлаха Медведева. Отец Мэйлаха, сурожский (суражский) мещанин Яков-Мейша Беркович не хотел брака с бесприданницей, но склонил сироту переехать жить к ним без венчания, надеясь, что так любовь сына быстрее пройдёт. Если бы свадьба не состоялась, это грозило бы молодой девушке позором. Однако с формальной стороны всё кончилось благополучно: молодые поженились, воспитали шестерых детей и прожили вместе 62 года».
В 1932 году семья Мейлаха и Добы-Мэры Медведевых переехала из Суража в Ленинград. Там женщина пережила блокаду. Как пишет Бейзер, бабушка до конца жизни мечтала вернуться в родное местечко.
Оттолкнувшись от статьи Михаила Бейзера, удалось отыскать информацию и о других уроженцах Хотимска еврейского происхождения.
Михаил Яковлевич Фрадкин (1892-1973 гг., Москва), офтальмолог. Доктор медицинских наук, профессор. Сформулировал положение об участии высших вегетативных центров головного мозга в регуляции внутриглазного давления. Описал ряд механизмов образования жидкости передней камеры глаза, объяснил происхождение характерных симптомов глаукомы и причины ухудшения зрения в ряде случаев после операций при глаукоме, определил показания к оперативному лечению острого приступа этой болезни.
Иосиф Черняк (1895-1975 гг., Израиль), лингвист, фольклорист. До 1928 г. в Хотимске занимался

Их малая родина — местечко Хотимск
Иосиф ЧЕРНЯК

изучением языка еврейских рабочих. С 1934 г. жил в Москве, Биробиджане, Ташкенте. В 1927-32 гг. печатался в киевском журнале «Ди идише шпрах». Вместе с сестрой Любовью Черняк (1902-1970 гг., Москва), поэтессой, литературным критиком, участвовал в составлении «Антологии еврейской поэзии».

Их малая родина — местечко Хотимск
Иосиф АГРОСКИН

Иосиф Ильич Агроскин (1900 — 1968 гг., Москва), инженер, специалист в области гидротехники. Доктор технических наук. В Гражданскую войну 19-летним юношей сражался в рядах 1-го интернационального полка Красной Армии на Восточном фронте. В 1924 году, по окончании гидромелиоративного факультета Белорусского (Горецкого) сельскохозяйственного института, был оставлен при институте для подготовки к научной работе. В декабре 1939 г. его назначают на должность заместителя председателя Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при СНК СССР. В 1948 г. Иосиф Ильич был назначен директором Московского гидромелиоративного института. Один из основных разработчиков экспериментальных полевых дождевальных аппаратов «Аида».
Исаак Натанович Винников (1897-1973 гг., Ленинград), востоковед, филолог, этнограф, историк. Доктор филологических наук. В 1925 г. окончил этнолого-лингвистическое отделение Ленинградского университета и был оставлен при кафедре общей этнографии. Его деятельность протекала в Институте этнографии (1929-42 гг.), который он возглавлял в 1941-42 гг., в Ленинградском университете, где в 1945-49 гг. Винников заведовал кафедрой ассириологии и гебраистики, и в ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Научные исследования связаны с изучением этнографии и фольклора арабов, арабского языкознания, верований доисламских арабов, семитской лексикографии.
Соломон Меерович Рывкин (1918-1981 гг., Ленинград), физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Открыл эффект токово-конвективной неустойчивости плазмы полупроводников в магнитном поле. Вместе с академиком Владимиром Тучкевичем создал первые советские фотодиоды, внес вклад в создание детекторов ядерных излучений. Его работы впоследствии были использованы при разработке процесса создания цифровых фотографий.
Стоит ли говорить, что в Советском Союзе к представителям этой «нетитульной нации» всегда было предвзятое отношение. Отголоски гонения на евреев — это практически полное отсутствие информации о них даже в академических изданиях. Пусть хоть эта статья станет данью памяти этим людям, прославившим свое родное еврейское местечко — наш Хотимск.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вплоть до конца 30-годов прошлого века Хотимск был еврейским местечком. Евреи жили здесь еще со времен Великого Княжества Литовского. По пepеписи 1897 г., в местечке...
 
Новости дня
Новости разные
 
В гостинице «Юбилейной» обнаружена змея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика