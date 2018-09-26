Их малая родина — местечко Хотимск

Вплоть до конца 30-годов прошлого века Хотимск был еврейским местечком. Евреи жили здесь еще со времен Великого Княжества Литовского. По пepеписи 1897 г., в местечке Хотимск Климовичского уезда Могилевской губернии проживало 3154 жителей, среди них 2178 — евреи. После Октябрьской революции 1917 года большая часть диаспоры перебралась в другие, более крупные города. Те немногие, что остались, были либо репрессированы, либо погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Фашистские оккупанты 4 сентября 1942 года расстреляли в Хотимске около 1000 человек мирного еврейского населения. Теперь только памятный знак на месте трагедии да старое иудейское кладбище напоминают о наших земляках-евреях. Может ли кто-нибудь навскидку назвать имя хоть одного из них? К сожалению, нет.

Абсолютно случайно наткнулся я в интернете на статью Михаила Бейзера, доктора философских наук из Израиля, журналиста, писателя. В ней он рассказывает о своей бабушке Добе-Мэре (Мириам) Медведевой (урождённой Гуревич), которая родилась в Хотимске 15 ноября 1892 года.

Статья основана на дневниках хотимчанки, ее воспоминаниях в период с 1900 по 1939 год.

Вот что пишет Бейзер о своей бабушке: «Моя бабушка, дочь просвещённого меламеда (учителя начальной еврейской школы. Прим. автора) Израиля-Вельки и его жены Рохли-Леи Беньяминовны родилась в местечке Хотимск Климовического уезда Могилевской губернии. Семьдесят процентов трехтысячного населения местечка составляли евреи. Доба-Мэра в 11 лет лишилась матери, а в 16 — отца. В гимназию её не послали из-за нехватки средств. Единственной школой стал ей папин хедер (еврейская начальная школа. (Прим. автора), где она училась вместе с мальчиками — редкое, но возможное явление в тогдашней Литве-Белоруссии. Девочка глубоко переживала свое отверженное положение и невозможность получить образование. Кроме того, приходилось с детства тяжело работать по дому и на различных хозяев. Повсюду видела она крайнюю нужду, болезни, жадность, убожество, редко встречала человеческую доброту и сочувствие. Она пережила революцию 1905 года и два погрома, ходила на маёвки революционеров. «Детства у меня не было, но были детские годы», — напишет бабушка в своих воспоминаниях через много лет. В 1910 году, в возрасте 17 лет она вышла замуж за своего родственника, моего дедушку Мэйлаха Медведева. Отец Мэйлаха, сурожский (суражский) мещанин Яков-Мейша Беркович не хотел брака с бесприданницей, но склонил сироту переехать жить к ним без венчания, надеясь, что так любовь сына быстрее пройдёт. Если бы свадьба не состоялась, это грозило бы молодой девушке позором. Однако с формальной стороны всё кончилось благополучно: молодые поженились, воспитали шестерых детей и прожили вместе 62 года».

В 1932 году семья Мейлаха и Добы-Мэры Медведевых переехала из Суража в Ленинград. Там женщина пережила блокаду. Как пишет Бейзер, бабушка до конца жизни мечтала вернуться в родное местечко.

Оттолкнувшись от статьи Михаила Бейзера, удалось отыскать информацию и о других уроженцах Хотимска еврейского происхождения.

Михаил Яковлевич Фрадкин (1892-1973 гг., Москва), офтальмолог. Доктор медицинских наук, профессор. Сформулировал положение об участии высших вегетативных центров головного мозга в регуляции внутриглазного давления. Описал ряд механизмов образования жидкости передней камеры глаза, объяснил происхождение характерных симптомов глаукомы и причины ухудшения зрения в ряде случаев после операций при глаукоме, определил показания к оперативному лечению острого приступа этой болезни.

Иосиф Черняк (1895-1975 гг., Израиль), лингвист, фольклорист. До 1928 г. в Хотимске занимался

изучением языка еврейских рабочих. С 1934 г. жил в Москве, Биробиджане, Ташкенте. В 1927-32 гг. печатался в киевском журнале «Ди идише шпрах». Вместе с сестрой Любовью Черняк (1902-1970 гг., Москва), поэтессой, литературным критиком, участвовал в составлении «Антологии еврейской поэзии».

Иосиф Ильич Агроскин (1900 — 1968 гг., Москва), инженер, специалист в области гидротехники. Доктор технических наук. В Гражданскую войну 19-летним юношей сражался в рядах 1-го интернационального полка Красной Армии на Восточном фронте. В 1924 году, по окончании гидромелиоративного факультета Белорусского (Горецкого) сельскохозяйственного института, был оставлен при институте для подготовки к научной работе. В декабре 1939 г. его назначают на должность заместителя председателя Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при СНК СССР. В 1948 г. Иосиф Ильич был назначен директором Московского гидромелиоративного института. Один из основных разработчиков экспериментальных полевых дождевальных аппаратов «Аида».

Исаак Натанович Винников (1897-1973 гг., Ленинград), востоковед, филолог, этнограф, историк. Доктор филологических наук. В 1925 г. окончил этнолого-лингвистическое отделение Ленинградского университета и был оставлен при кафедре общей этнографии. Его деятельность протекала в Институте этнографии (1929-42 гг.), который он возглавлял в 1941-42 гг., в Ленинградском университете, где в 1945-49 гг. Винников заведовал кафедрой ассириологии и гебраистики, и в ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Научные исследования связаны с изучением этнографии и фольклора арабов, арабского языкознания, верований доисламских арабов, семитской лексикографии.

Соломон Меерович Рывкин (1918-1981 гг., Ленинград), физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Открыл эффект токово-конвективной неустойчивости плазмы полупроводников в магнитном поле. Вместе с академиком Владимиром Тучкевичем создал первые советские фотодиоды, внес вклад в создание детекторов ядерных излучений. Его работы впоследствии были использованы при разработке процесса создания цифровых фотографий.

Стоит ли говорить, что в Советском Союзе к представителям этой «нетитульной нации» всегда было предвзятое отношение. Отголоски гонения на евреев — это практически полное отсутствие информации о них даже в академических изданиях. Пусть хоть эта статья станет данью памяти этим людям, прославившим свое родное еврейское местечко — наш Хотимск.