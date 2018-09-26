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Художник-постановщик из Березок

27.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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А теперь внимание! вопрос, как говорится в известной телевикторине: что объединяет советские кинофильмы «Девчата», «Родня», «Кин-дза-дза» и «УтоМленные солнцем»?

Вариантов ответа может быть несколько, например: три первых фильма из списка сняты на киностудии «Мосфильм»; «Родня» и «Утомленные солнцем» — режиссерские работы Никиты Михалкова; три первых фильма — комедии. И так далее. Но есть и еще один интересный факт, объединяющий все четыре названных киноленты, а также «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Леди Макбет Мценского уезда», всего более сорока всем известных и любимых фильмов. Правильней даже сказать не факт, человек — Александр Дмитриевич Самулекин. Один из опытнейших и заслуженных художников-постановщиков советского кино.
Помимо кинематографа, Александр Самулекин известен и как театральный декоратор. Более ста известных спектаклей Московских театров идут в созданных им интерьерах.
Но самое главное, что родился будущий деятель театрального и киноискусства 11 января 1930 года в деревне Березки Хотимского района. Наш земляк после освобождения Хотимщины от фашистских оккупантов 14-летним мальчишкой уехал в Москву, окончил среднее специальное художественно-ремесленное училище при киностудии «Мосфильм» в 1949 году и с тех пор живет и работает в российской столице. Есть в его послужном списке и одна актерская работа. В фильме Сергея Соловьева «Спасатель» он сыграл одну из эпизодических ролей. Всего же за свою творческую карьеру наш земляк успел поработать с такими именитыми режиссерами, как Никита Михалков, Георгий Данелия, Юрий Чулюкин, Игорь Гостев. Еще один интересный факт: в своей статье «Хотимчанам о Хотимских» я рассказал о людях, носящих фамилию Хотимский, в частности и о Сергее Хотимском, художнике-постановщике, продюсере. Так вот Александр Самулекин и Сергей Хотимский вместе работали над фильмом «Ребро Адама» (реж. Вячеслав Криштофович). Как говорится, мир тесен.
Александр Дмитриевич Самулекин — двукратный лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за фильмы «Фронт без флангов» и «Фронт за линией фронта», лауреат Государственной премии России за «оскароносный» фильм «Утомленные солнцем».
Так что теперь, пересматривая любимые отечественные кинокартины, знайте и с гордостью говорите друзьям и знакомым, что к их созданию приложил руку наш земляк, уроженец Березок, художник-постановщик Александр Самулекин.

Алесь ЛЕСИН

 
 
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