"Золотая" территория Независимости - Филимонова должна развиваться: архитектор о новом ПДП

Проект реконструкции и застройки территории в границах проспекта Независимости — Волгоградской — Кутузова — Большой Слепни — Кедышко — Филимонова уже показывали местным жителям в 2016 году и по итогу отправили на доработку. Основным минусом проекта люди посчитали надстройку сталинок вдоль проспекта Независимости несколькими этажами. Жильцы дома № 109 по проспекту Независимости привлекли внимание общественности растяжкой на фасаде своего дома и составили петицию. Проект развернули. Вчера презентовали откорректированный ПДП. Как изменился проект и как его восприняли местные жители, читайте в материале REALTY.TUT.BY.



Замглавы Первомайского района Василий Косовец

На презентацию, которая была в здании администрации Первомайского района, людей пришло немного. Но опыт двухлетней давности показал: местные, независимо от их количества, умеют отстаивать свои взгляды.

Замглавы Первомайского района Василий Косовец рассказал о правилах общественного обсуждения и утверждения проекта, а также о том, куда направлять замечания. В зале было тихо, пока замглавы не заявил, что комиссия уже создана и в нее вошли представители администрации и других госструктур, а также разработчик проекта — всего семь человек.





Из зала посыпались вопросы. Люди возмущались тем, что в комиссию попали в основном заинтересованные лица, в то время как местным, за которыми должно быть решающее слово, выделили всего три места. Споры ни к чему не привели: три человека от народа — и точка.

Жилая застройка

На общественное обсуждение, напомним, были вынесен ПДП территории в границах проспекта Независимости — ул. Волгоградская — ул. Кутузова — ул. Большая Слепня — ул. Кедышко — ул. Филимонова с внесением изменений. По словам разработчика и главного архитектора проекта Ольги Степанкович, дома № 103, 105, 107, 109, 111 вдоль проспекта Независимости будут реконструироваться без увеличения их параметров. Это значит, что людям удалось отбиться от надстройки их домов несколькими этажами, как это предлагалось в первоначальном варианте.



Архитектор проекта Ольга Степанкович

Реконструкция выше перечисленных домов запланирована на первый этап реализации проекта, до 2023 года.

Изменения также коснулись территории электромеханического завода «Агат», который два года назад хотели полностью вынести из города, а вместо него построить многоквартирное жилье. Теперь же часть производственных площадей хотят сохранить, но при условии модернизации завода, что позволит сократить санитарно-защитную зону до пятидесяти метров.



Изображение: perv.minsk.gov.by

На освободившемся участке будут строить многоквартирное высокоплотное жилье с детским садом на 210 мест. Город рассчитывает на 100 тысяч квадратных метров, что приблизительно равно пятнадцати многоподъездным домам. Дома планируют строить в пределах 6−9 этажей, не выше. Численность населения проектируемого района вырастет с 400 до 4200 человек, рассказала архитектор.





— Зона в границах улиц Кедышко — Филимонова — Независимости отнесена к зоне многофункционального общественного центра республиканского и городского значения. Потому что эта территория граничит с такими объектами как Национальная библиотека, объектом Газпрома, Беларусфильмом. А часть территории, которая расположена в границах улиц Кутузова — Волгоградской — пр. Независимости отнесена к зоне жилой смешанной многоквартирной застройки. В 50-метровой зоне от завода будут размещены гаражи для перспективной многоквартирной застройки и сохраняемой застройки вдоль проспекта Независимости, — рассказала Ольга Степанкович.

Планы градостроителей по строительству многоквартирного жилья местные жители восприняли как уплотнение и ухудшение качества их жизни. Архитектор парировала выпады из зала тем, что обсуждаемая территория «ценная и золотая» и должна развиваться.





Молодая женщина из зала задала логичный вопрос: «Учитывали ли градостроители тот факт, что и без строительства домов местная поликлиника, а также детский сад и школа на Кедышко уже перегружены?».

— Знаете в чем проблема? Мы проектируем школы и сады в радиусе доступности 500−700 метров и предполагаем, что в них должны ходить те, кто здесь живет. Но места в этих садиках и школах занимают те, кто подъезжает на метро, а может и с районов, прилегающих к Минску. Но это уже не относится к компетенции проектировщиков.

Частный сектор — под снос

В соответствии с санитарными и пожарными нормами проектом предлагается трансформация жилых территорий, примыкающих к земельному участку котельной «Кедышко» по улице Чайковского, со сносом существующей усадебной застройки и размещением коммунально-обслуживающей застройки.

— Производственные и коммунальные объекты, а также усадебная застройка являются источниками загрязнения проектируемой территории. Согласно ПДП, вся усадебная застройка идет под снос (здесь проживает тридцать человек. — Прим. TUT.BY). На ее месте предполагается размещение паркинга на 200 машино-мест, — пояснила архитектор.





Гаражи «Восток» снесут частично

Вопрос с машино-местами на проектируемой территории будет решаться в том числе и за счет сноса части гаражного массива «Восток». Собственники гаражей, которые присутствовали в зале, возмутились такой перспективе.

— Паркинг лучше, чем гараж? Вы хотите построить паркинги, которых и так хватает. Причем их заполняемость сами знаете какая низкая! Постройте лучше вместо завода парк! Или отдайте его помещения студентам БНТУ, пусть практикуются, - сыпались замечания и предложения из зала.

Молодой человек из зала рассказал, что он купил свой гараж пару лет назад за пятнадцать тысяч долларов и поинтересовался, как будут компенсировать этот снос. Разработчики ПДП объяснили: если сделка была оформлена нотариально и по всем правилам, то потраченные деньги возместят.





Также архитектор проекта добавила, что на территории предлагаемого к выносу растворного узла ОАО «Минскжелезобетон» и части территории боксовых гаражей, примыкающих к улице Кедышко, предлагается размещение пожарного депо.

Напомним, осваивать территорию будут в два этапа: первая очередь — до 2023 года, вторая — 2023−2030 годы.

В первую очередь, которая касается жилфонда, планируется реконструкция пяти домов вдоль проспекта Независимости, вынос части электромеханического завода и строительство на его месте многоквартирного жилья, а также снос всей усадебной застройки.

Более подробно с проектом можно ознакомиться в холле администрации Первомайского района, а также на сайте. Общественное обсуждение ПДП «Градостроительный проект детального планирования территории в границах проспект Независимости — ул. Волгоградская — ул. Кутузова — ул. Большая Слепня — ул. Кедышко — ул. Филимонова (внесение изменений)» продлится до 18 октября. Письменные замечания и предложения с пометкой «Общественное обсуждение» направлять с 24 сентября по 18 октября 2018 по адресу: пер. К. Чорного, 5, каб. 205 или на электронный адрес: Е-mail реrv. arhit@minsk.gоv.by