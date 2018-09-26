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Импульсом для дальнейшего развития

27.09.2018 — Разное | Кричевская жизнь  
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Импульсом для дальнейшего развития  Кричевщины стал Трудовой форум района, который показал, что эффективная совместная работа всего коллектива – залог достойного уровня жизни каждого работника. Основа тому – перспективные возможности развития отраслей реального сектора экономики района, повышение социальной ответственности предприятий в сфере трудовых отношений, защита трудовых прав работников. В этом заинтересована как местная всласть, так и профсоюзы и трудовые коллективы в целом. На форуме были рассмотрены вопросы совместной работы трудовых коллективов по росту производительности труда, на этой основе – заработной платы, а также перспективному развитию района. Состоялся деловой, принципиальный разговор, который будет продолжен в трудовых коллективах, где подведут итоги работы, наметят перспективы дальнейшего развития на 2019 год. Предложения и замечания, прозвучавшие в ходе работы, будут зафиксированы в протоколе поручений руководителя района.
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития
Импульсом для дальнейшего развития

 
 
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Импульсом для дальнейшего развития  Кричевщины стал Трудовой форум района, который показал, что эффективная совместная работа всего коллектива – залог...
 
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