Импульсом для дальнейшего развития Кричевщины стал Трудовой форум района, который показал, что эффективная совместная работа всего коллектива – залог достойного уровня жизни каждого работника. Основа тому – перспективные возможности развития отраслей реального сектора экономики района, повышение социальной ответственности предприятий в сфере трудовых отношений, защита трудовых прав работников. В этом заинтересована как местная всласть, так и профсоюзы и трудовые коллективы в целом. На форуме были рассмотрены вопросы совместной работы трудовых коллективов по росту производительности труда, на этой основе – заработной платы, а также перспективному развитию района. Состоялся деловой, принципиальный разговор, который будет продолжен в трудовых коллективах, где подведут итоги работы, наметят перспективы дальнейшего развития на 2019 год. Предложения и замечания, прозвучавшие в ходе работы, будут зафиксированы в протоколе поручений руководителя района.

































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