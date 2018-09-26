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В гостинице «Юбилейной» обнаружена змея
Змея находилась на 4 этаже столичной гостиницы «Юбилейная» по пр. Победителей, 19.
Сообщение
Спасатели прибыли на место происшествия и отловили пресмыкающееся. Это оказался маисовый полоз альбинос.
Змею отправили в зоопарк, она будет там находиться, пока не объявится хозяин.
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Змея находилась на 4 этаже столичной гостиницы «Юбилейная» по пр. Победителей, 19.
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