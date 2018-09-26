В гостинице «Юбилейной» обнаружена змея

Змея находилась на 4 этаже столичной гостиницы «Юбилейная» по пр. Победителей, 19.

Сообщение поступило в МЧС 16 сентября после 18 часов.

Спасатели прибыли на место происшествия и отловили пресмыкающееся. Это оказался маисовый полоз альбинос.

Змею отправили в зоопарк, она будет там находиться, пока не объявится хозяин.