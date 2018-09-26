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«Росатом» и Минэнерго провели в БГУ День атомных технологий
25 сентября на физическом факультете Белорусского государственного университета состоялся День атомных технологий. Организатором мероприятия стала Госкорпорация «Росатом» при поддержке Министерства энергетики Республики Беларусь, Информационного центра по атомной энергии (г. Минск) и БГУ.
День атомных технологий прошел в рамках Государственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008-2020 годы, которая проводится рядом профильных белорусских министерств и ведомств под координацией Министерства образования Республики Беларусь. Обеспечение высокого качества подготовки кадров в области атомных технологий в белорусских вузах – одна из ключевых задач этой программы. И День атомных технологий уже третий год подряд дает возможность будущим специалистам атомной отрасли расширить свои представления о возможностях современных атомных технологий и перспективах их использования в самых различных сферах.
По сложившейся традиции, формат проведения Дня атомных технологий предусматривает работу двух основных блоков: лекционного и развлекательного. В рамках лекционного блока студенты, а также все желающие смогли узнать о том, как атомная энергетика помогает в борьбе с глобальными изменениями климата, о безопасности современных АЭС, а также о том, в каких сферах атомные технологии находят применение и как помогают сделать жизнь человека более качественной, здоровой и безопасной. Об этом студентам рассказали научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси Александр Зайцев и лектор из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Алексей Пузаков.
Помимо лекций, День атомных технологий БГУ предложил студентам и другие форматы знакомства с современным мирным атомом и его возможностями. Сотрудники Минского информационного центра по атомной энергии провели виртуальные экскурсии по Белорусской АЭС с применением технологий дополненной реальности и 3D-очков, предложили студентам проверить свои знания в «атомных» викторинах, освоить «атомный» спринт и научиться самостоятельно создавать и осваивать экологически чистые источники энергии на мастер-классах.
Официальное открытие мероприятия состоялось при участии заместителя директора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Лилии Дулинец, декана физического факультета БГУ Виктора Анищика и заместителя начальника учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС Александра Ерина.
«Выпускники белорусских университетов сегодня успешно трудятся на Белорусской АЭС, готовятся к вводу станции в эксплуатацию. Помимо атомной электростанции, в Беларуси развиваются многие другие сферы, где применяются атомные технологии и где будущие специалисты получат блестящие перспективы для профессионального и карьерного роста. Мы хотим, чтобы сегодняшние студенты активно получали знания и были уверены в том, что, работая по выбранной специальности, они принесут нашей стране дальнейшее развитие и процветание», – отметила заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Лилия Дулинец.
Необходимость профессиональных встреч подтвердил декан физического факультета БГУ Виктор Анищик. «Такие мероприятия, как День атомных технологий, не только помогают студентам и молодым специалистам глубже вникнуть в осваиваемую специальность, но и дают им возможность напрямую взаимодействовать с профессионалами, перенимать у них опыт и знания, понимать перспективы карьерного развития в своем направлении. Тем более, что это мероприятие объединяет вовлеченные стороны на всех уровнях – от научных кругов и госорганов до технологических лидеров в лице Госкорпорации «Росатом», – прокомментировал Виктор Анищик.
Подготовка специалистов в сфере атомных технологий сегодня ведется в четырех высших учебных заведениях Беларуси — Белорусском государственном университете, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники и Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова — по шести специальностям: «ядерные физика и технологии», «химия высоких энергий», «строительство тепловых и атомных электростанций», «паротурбинные установки атомных электрических станций», «электронные и информационно-управляющие системы физических установок» и «ядерная и радиационная безопасность». В работе Дня атомных технологий приняли участие студенты всех профильных учебных заведений.
Для справки:
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – российская госкорпорация, один из глобальных технологических лидеров в области атомных технологий. Входит в число крупнейших компаний Российской Федерации. Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения. Росатом занимает 1 место в мире по величине портфеля зарубежных проектов (36 энергоблоков в 12 странах); 2 место в мире по запасам урана и 4 место по объему его добычи.
Госкорпорация обеспечивает 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Росатом объединяет свыше 300 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот.
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25 сентября на физическом факультете Белорусского государственного университета состоялся День атомных технологий.
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