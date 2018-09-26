28 сентября Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Не будь невидимкой – засветись в темноте!».

В январе-сентябре 2018 года на территории Витебской области несовершеннолетние стали участниками 18 ДТП (2017 – 20), в которых 17 несовершеннолетних получили ранения, один ребенок погиб (Сенненский район).



Проведение Единого дня безопасности дорожного движения под девизом: «Не будь невидимкой – засветись в темноте!» направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходам, велосипедистам, возчикам гужевого транспорта в темное время суток.

По статистике в более чем половине случаев наезды на пешеходов происходят в темное время суток. Поэтому, чтобы гарантировать собственную безопасность, каждый пешеход должен быть обозначен световозвращающими элементами».

В Правилах дорожного движения Республики Беларусь (пункт 17.1), закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано – при пересечении проезжей части вне установленных мест.

К пешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транспортным средством, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, а в случае нахождения пешехода в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) – на сумму от 3 до 5 БВ.