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28 сентября Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Не будь невидимкой – засветись в темноте!».
27.09.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)
В январе-сентябре 2018 года на территории Витебской области несовершеннолетние стали участниками 18 ДТП (2017 – 20), в которых 17 несовершеннолетних получили ранения, один ребенок погиб (Сенненский район).
По статистике в более чем половине случаев наезды на пешеходов происходят в темное время суток. Поэтому, чтобы гарантировать собственную безопасность, каждый пешеход должен быть обозначен световозвращающими элементами».
В Правилах дорожного движения Республики Беларусь (пункт 17.1), закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано – при пересечении проезжей части вне установленных мест.
К пешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транспортным средством, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, а в случае нахождения пешехода в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) – на сумму от 3 до 5 БВ.
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28 сентября Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Не будь невидимкой – засветись в темноте!».
В январе-сентябре 2018 года на территории Витебской области несовершеннолетние стали участниками 18 ДТП (2017 – 20), в которых 17 несовершеннолетних получили ранения,...
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