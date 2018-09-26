На вокзале в Гомеле пенсионер застрял в сиденье. Мужчину освободили спасатели

Новости Беларуси. Ночью 27 сентября пенсионер застрял в металлической конструкции сиденья на вокзале Гомеля.

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили 61-летнего мужчину, который сидел на полу в зале ожидания железнодорожного вокзала. Рука жителя Барановичей была заблокирована между сиденьями.



Фото: Гомельское ОУМЧС

При помощи специнструмента сотрудники МЧС помогли пенсионеру освободить руку. Мужчина не пострадал, медпомощь не потребовалась.

Осенью 2018 года в Светлогорске застрял пятилетний ребёнок.