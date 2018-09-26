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На вокзале в Гомеле пенсионер застрял в сиденье. Мужчину освободили спасатели

27.09.2018 13:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью 27 сентября пенсионер застрял в металлической конструкции сиденья на вокзале Гомеля.  

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили 61-летнего мужчину, который сидел на полу в зале ожидания железнодорожного вокзала. Рука жителя Барановичей была заблокирована между сиденьями.  

На вокзале в Гомеле пенсионер застрял в сиденье. Мужчину освободили спасатели
Фото: Гомельское ОУМЧС  

При помощи специнструмента сотрудники МЧС помогли пенсионеру освободить руку. Мужчина не пострадал, медпомощь не потребовалась.  

Осенью 2018 года в Светлогорске застрял пятилетний ребёнок.  

Мальчик просунул голову между перил – здесь подробности.  

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Ночью 27 сентября пенсионер застрял в металлической конструкции сиденья на вокзале Гомеля.   Как сообщает Гомельское ОУМЧС, прибывшие на вызов...
 
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