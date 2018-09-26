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На вокзале в Гомеле пенсионер застрял в сиденье. Мужчину освободили спасатели
Новости Беларуси. Ночью 27 сентября пенсионер застрял в металлической конструкции сиденья на вокзале Гомеля.
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При помощи специнструмента сотрудники МЧС помогли пенсионеру освободить руку. Мужчина не пострадал, медпомощь не потребовалась.
Осенью 2018 года в Светлогорске застрял пятилетний ребёнок.
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Новости Беларуси. Ночью 27 сентября пенсионер застрял в металлической конструкции сиденья на вокзале Гомеля. Как сообщает Гомельское ОУМЧС, прибывшие на вызов...
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