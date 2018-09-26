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Игрок умер во время хоккейного матча в Москве
Новости России. В Москве 23 сентября во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между командами «Сокол» и ХК «Диал-Дент» умер один из игроков.
Одним из первых о произошедшем узнал знакомый мужчины по мотоклубу.
«Умер наш друг и соклубник, Максим Газуко. Ему было только 43», –
Как
Устанавливаются обстоятельства и очевидцы случившегося. Назначено проведение судмедэкспертизы.
Несколько лет назад бразильский болельщик умер во время серии пенальти в матче против Чили.
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Новости России. В Москве 23 сентября во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между командами «Сокол» и ХК «Диал-Дент» умер один из игроков. Одним из...
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