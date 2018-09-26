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Игрок умер во время хоккейного матча в Москве

27.09.2018 12:03 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Москве 23 сентября во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между командами «Сокол» и ХК «Диал-Дент» умер один из игроков.  

Одним из первых о произошедшем узнал знакомый мужчины по мотоклубу.  

«Умер наш друг и соклубник, Максим Газуко. Ему было только 43», – рассказал Алексей.  

Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, хоккеист почувствовал недомогание, после чего упал на лёд. Мужчине попытались оказать помощь судья, коллеги по команде и врач, но спортсмен скончался. По предварительным сведениям, у хоккеиста случился сердечный приступ.  

Устанавливаются обстоятельства и очевидцы случившегося. Назначено проведение судмедэкспертизы.  

Несколько лет назад бразильский болельщик умер во время серии пенальти в матче против Чили.  

Ещё 98 человек попали в больницы – здесь подробности.  

 
 
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Новости России. В Москве 23 сентября во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между командами «Сокол» и ХК «Диал-Дент» умер один из игроков.   Одним из...
 
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