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«Будем мы вместе или нет, ты единственная». Муж Ани Лорак обратился к певице в день её рождения
В День рождения Ани Лорак к ней обратился ее муж.
Мурат Налчаджиоглу опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором трогательно поздравил Ани Лорак с 40-летием.
Публикация была сделана на английском языке.
«Девочка, которая дала мне самый большой подарок в моей жизни – Соник, мою бесконечную любовь. «Каролина – ДИВА». С днем рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе здоровья, счастья, гармонии в жизни и с душой, всегда будь под опекой БОГА. С днем рождения Ты одна единственная. Будем мы вместе или нет, ты единственная».
Поклонники обеспокоены происходящим в семье артистки. Сама Ани Лорак никак не комментирует личную жизнь.
Пара жената с 2009 года. У Ани и Мурата есть 7-летняя дочь София.
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В День рождения Ани Лорак к ней обратился ее муж. Мурат Налчаджиоглу опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором трогательно поздравил Ани Лорак с...
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