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Генсек ООН: убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в составили 320 млрд долларов в 2017 году

27.09.2018 11:37 — Разное | СТВ  
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Новости США. Убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в 2017 году составили 320 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, климатические изменения происходят быстрее, чем мировое сообщество успевает на них реагировать.  

Генсек ООН: убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в составили 320 млрд долларов в 2017 году

В 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, предусматривающее сокращение выбросов парниковых газов. Соглашение подписали 197 участников, которые договорились не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Генсек призвал мировых лидеров, подписавших соглашение, ускорить его выполнение до истечения срока действия в 2020 году. Гутерреш объявил, что в сентябре созовет саммит по климату «для мобилизации действий и финансирования».

Генсек ООН: убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в составили 320 млрд долларов в 2017 году

 
 
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Новости США. Убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в 2017 году составили 320 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил...
 
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