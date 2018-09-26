ФРС США повысила ключевую ставку. Вырастет ли доллар?

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– Изначально официальный прогноз ФРС на 2018 год предполагал три повышения ставки. Тот факт, что реальность может оказаться лучше прогноза, уже много месяцев оказывает доллару поддержку. Однако вчерашнее повышение не стало для инвесторов сюрпризом, фактически оно уже было учтено в текущем курсе доллара , поэтому на новости американская валюта отреагировала скромным укреплением всего на 0,5%.

Вместе с тем, для доллара есть и риски, главным образом политического характера. В начале ноября в США пройдут так называемые «промежуточные выборы», в ходе которых будет полностью переизбираться нижняя палата Конгресса, 35 сенаторов, несколько десятков губернаторов и другие чиновники. Главная интрига – останутся ли у власти республиканцы, или их сменят демократы?