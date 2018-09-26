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Станет ли Украина европейским криптолидером? Итоги обсуждений на Blockchain Bitcoin Conference Kyiv

27.09.2018 11:56 — Разное | Myfin  
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Станет ли Украина европейским криптолидером? Итоги обсуждений на Blockchain Bitcoin Conference Kyiv
Станет ли Украина европейским криптолидером?

У микрофона побывали 40 спикеров из восьми стран: Украины, России, Грузии, Чехии, Швейцарии, Австрии, Германии, США. В программу события вошли доклады экспертов, дискуссионные панели и выставка продуктов блокчейн-индустрии.

Состав спикеров показывает, как меняется восприятие блокчейна в Украине и всем мире. Несколько лет назад экспертами Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv были владельцы успешных IT-компаний, а также разработчики, маркетологи, юристы. Теперь значительную часть спикеров составили чиновники: депутат Верховной Рады Алексей Мушак, члены государственных агентств и комитетов Константин Ярмоленко, Александр Рыженко, Виктор Вишнев и Алексей Выскуб.

С заработка на криптовалюте и блокчейне фокус внимания переместился на законодательство, еGovernment и практические применения распределенных реестров.

Станет ли Украина европейским криптолидером? Итоги обсуждений на Blockchain Bitcoin Conference Kyiv

Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv

Доклады на конференции разделились на два потока:

  • Первый, Innovation Hall, был посвящен внедрению блокчейна в различные сферы — от госуправления до ретейла. Основная аудитория — владельцы бизнеса.

  • Второй поток, Tech Hall, собрал разработчиков, маркетологов и инвесторов: здесь обсуждали технические решения на блокчейне, продвижение проектов и ICO.

В фокусе внимания

Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv открыл модератор Артем Афян, который высказал свое видение современного состоянии индустрии. По его мнению, негативные новости важны в той же мере, что и позитивные, ведь они привлекают к блокчейну внимание инвесторов.

Далее народный депутат Украины Алексей Мушак выступил с пояснениями к закону о криптовалютах, недавно поданном на первое чтение в парламент. Он сказал, что государство будет регулировать только обмен криптовалют на фиат, чтобы не допустить отмывания денег. Также депутат сделал акцент на значении документа: закон призван удержать отток молодых специалистов из страны, создавая условия для легальной работы на родине.

Виктор Вишнев, генеральный директор ГП «СЕТАМ» OpenMarket (государственный аукцион на блокчейне), напомнил, что регулирование криптовалют — вопрос неоднозначный: «Криптовалютное сообщество, с одной стороны, не хочет регулирования, но с другой — хочет легализации».

Станет ли Украина европейским криптолидером? Итоги обсуждений на Blockchain Bitcoin Conference Kyiv

 
Теги: Курсы валют
 
 
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19 сентября в столице Украины прошла ежегодная Blockchain Bitcoin Conference Kyiv.
 
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