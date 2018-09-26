Вера Лапко не вышла в полуфинал на турнире в Ташкенте

Белоруска Вера Лапко не вышла в полуфинал турнира в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.



Вера Лапко. Фото: tennis.by

В матче 3-го круга Вера Лапко (№ 64 рейтинга WTA) проиграла немке Моне Бартель (№ 94 WTA) — 3:6, 5:7. Поединок продолжался 1 час 34 минуты.

Отметим, что Вера Лапко была посеяна на турнире в Ташкенте под 2-м номером.

Напомним, что в стартовом поединке белоруска обыграла сербку Бояну Йовановску-Петрович (№ 557 WTA) — 6:1, 6:3, а затем взяла верх над другой сербской теннисисткой 21-летней Иваной Йорович (№ 194 WTA) — 6:2, 6:4.