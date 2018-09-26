Экс-главу издательства Экзархата приговорили к семи годам заключения с конфискацией

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Суд Заводского района Минска признал Владимира Грозова виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты таможенных платежей и превышении служебных полномочий.

У Грозова конфискуют машины Audi A6, Skoda Octavia, строение в Логойском районе вместе с имуществом в доме, половину земельного участка и др., сообщает TUT.BY . Членам семьи Грозова принадлежат также четыре квартиры в Минске, они освобождены из-под ареста.

Владимира Грозова задержали на границе в конце 2016 года – он пытался выехать из страны. Руководителя издательства обвинили в хищении денег. Православная церковь выставила ему иск в 750 тысяч долларов, однако в суде отказалась от него.

Поначалу размер ущерба оценивался в 12 млрд рублей, но в процессе суда он снизился до 2 млрд. В защиту Грозова в суде выступил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он объяснил журналистам, что сегодня оценивает действия Грозова по-другому и считает, что его обвинение вызвано действиями завистников.