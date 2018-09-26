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Семь стран СНГ начали совместные учения ПВО

27.09.2018 13:31 — Разное | Ежедневник  
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Семь стран СНГ начали совместные учения ПВО

фото: ria.ru

В тренировке по противовоздушной обороне участвует до 100 самолетов.

Управляют тренировкой российские Воздушно-космических силы, сообщает Интерфакс. 

"В тренировке задействовано до ста самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8», - рассказали в Минобороны РФ. Самолеты принадлежат ВС Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Также в учениях участвуют подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств.

На учениях предстоит отработать действия дежурных сил ПВО по воздушным судам-нарушителям государственных границ государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

 
 
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В тренировке по противовоздушной обороне участвует до 100 самолетов.
 
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