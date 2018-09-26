В чернобыльской зоне началась демаркация белорусско-украинской границы

Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. По его словам, "демаркация на картах уже определена, приступаем прямо на местности".





БелТА. Он рассказал, что на этом участке границы планируется провести эксперимент и закрыть его за счет технических средств. "Там будет только технический компонент и на определенных местах - пограничные подразделения исключительно для контроля и реагирования", - цитирует Лаппо





Этот участок границы будет оборудован системой видеонаблюдения. Если центр слежения обнаружит на участке человека, туда будет направлен пограничный наряд и поднят квадрокоптер для наведения. Реализовать проект планируется в том числе за счет международной технической помощи. Если эксперимент удастся, то такой опыт распространят на другие подразделения, добавил Лаппо.





Демаркация белорусско-украинской границы в целом идет в плановом режиме, даже с небольшим опережением. На эти цели привлекается и международная техническая помощь примерно на 1,6 млн евро, что позволяет снизить нагрузку на бюджет.





Работа будет завершена в установленные сроки, подчеркнул руководитель ГПК. Протяженность государственной границы между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 км, на половине работы завершены. Предстоит обозначить ее более чем тысячью пограничных знаков. С белорусской стороны их установлено около 700.





Характеризуя обстановку на границе, председатель Госпогранкомитета назвал ее стабильной, контролируемой и в то же время динамично меняющейся.





Каждому направлению свойственна своя обстановка. По его словам, на польском участке пограничников больше всего беспокоит наркотрафик из Европы в Беларусь и Россию. Проблема нелегальной миграции существует на балтийском, польском и украинском направлениях.



