С 18 по 19 сентября в Слуцком районе проведено районное учение по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера





В рамках подготовки предприятий и организаций Слуцкого района к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в осеннее-зимний период 2018-2019 гг., в период с 18 по 19 сентября 2018 года в Слуцком районе проведено районное учение по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера: «Действия органов управления и сил ГСЧС района в чрезвычайных ситуациях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в осеннее-зимний период».

Цели учения:

проверить реальность плана защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на субъектах хозяйствования;

совершенствовать навыки работы органов управления и сил ГСЧС в работе по организации защиты населения района при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера (далее – ЧС);

практически отработать действия сил ГСЧС по ликвидации последствий ЧС;

определить готовность органов управления и сил Слуцкого районного звена Минской областной подсистемы ГСЧС к действиям при угрозе и возникновении ЧС;

На учение привлекались: комиссия по чрезвычайным ситуациям при Слуцком райисполкоме; Слуцкий райотдел по чрезвычайным ситуациям; отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома; учреждение здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница»; филиал «Слуцкие электрически сети» республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»; коммунальное унитарное предприятие «Слуцкое ЖКХ»; унитарное предприятие «Слуцк водоканал»; производственное управление «Слуцкгаз»; Слуцкий филиал республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»; филиал «Дорожно-эксплуатационное управление № 64» республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр»; филиал «Автобусный парк №2» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»; унитарное предприятие «Слуцкая база ОПС»; открытое акционерное общество «Весейский покров»; ОАО «Козловичи-Агро».

В целом учения прошли организованно, прибывающие на вводные бригады прибывали укомплектованными согласно табельного оснащения. Работники организаций действовали согласно инструкций, существенных нарушений требований безопасности выявлено не было. Передача информации осуществлялась посредством единой дежурно-диспетчерской службы.

Слуцкий район «готов к выполнению задач» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в осеннее-зимний период.





























Слуцкий РОЧС