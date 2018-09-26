Атомный форс-мажор: зачем Лукашенко торопится строить БелАЭС





Позиция Минска: продлить срок возврата кредита и снизить процентную ставку

Кредитная история БелАЭС

Минск «удешевил» проект

Сроки строительства БелАЭС корректировали дважды

Зачем торопиться?

Президент Беларуси Александр Лукашенко на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября неожиданно для многих наблюдателей заявил, что в связи со срывом срока строительства БелАЭС по вине российской стороны Минск рассчитывает на более выгодные условия расчета по «атомному» кредиту.— отметил А. Лукашенко., — добавил он.По его словам, предложение белорусской стороны не вызвало отторжения.— заявил он.БелАЭС строится за счет кредита России. Соглашение по выделению кредита на строительства БелАЭС было подписано 25 ноября 2011 года. В соответствии с ним Россия согласилась выдать Беларуси на строительство АЭС государственный экспортный кредит в размере до 10 млрд. долларов. За счет этого кредита финансируется 90% стоимости контракта на строительство АЭС. При этом белорусская сторона должна авансировать 10% суммы контракта (в долларах либо в российских рублях).Следует заметить, что это не товарный кредит, а экспортный. Поэтому процедура выделения денег особая: после выполнения определенных работ или поставки оборудования дирекция БелАЭС подписывает документы и направляет их в российский Внешэкономбанк. Банк проверяет документы, поскольку при расчетах за поставленные товары или услуги используется аккредитивная форма расчетов. Затем Минфин РФ проплачивает необходимые средства непосредственно ЗАО «Атомстройэкспорт».По соглашению воспользоваться кредитом Беларусь может в 2011-2020 годах. А кредитный «счетчик» начнет работать через 6 месяцев после ввода БелАЭС в эксплуатацию, но не позднее 1 апреля 2021 года. Погашение будет осуществляться 30-ю равными долями каждые полгода, то есть на протяжении 15 лет. Таким образом, максимальный срок использования и погашения кредита в сумме может составить 25 лет.Кредит касается только тех контрактов, которые берет на себя российская компания. Все другие сопутствующие проекты белорусская сторона должна финансировать самостоятельно или же привлечь заемные ресурсы.Проценты по кредиту начисляются ежедневно, а уплачиваться дважды в год: 1 апреля и 1 октября каждого года до даты погашения основного долга включительно. Учетом и расчетами по кредиту занимаются российский Внешэкономбанк и его белорусская «дочка» Белвнешэкономбанк. При этом условия соглашения предполагают достаточно жесткие санкции, если белорусская сторона не сможет оплачивать платежи.Если 1 апреля проценты по графику не будут выплачены (то есть, не поступят на нужный счет), эта задолженность уже на следующий день может считаться просроченной. С этого момента включается «счетчик»: к процентам по кредиту добавляется маржа 2% годовых и действует вплоть до полного погашения просрочки.Если же Беларусь не погасит просроченную задолженность в течение 180 дней, то вся имеющая по соглашению на это время задолженность консолидируется (включая основной долг, проценты, проценты по просрочке) и подлежит немедленному погашению. При этом на всю консолидированную задолженность ежедневно начинают начисляться проценты по ставке «счетчика»: то есть те, которые установлены соглашением для использования, плюс 2% годовых. Помимо этого, до погашения консолидированной задолженности Беларусь не сможет и платить текущие проценты, – все поступающие деньги будут списываться на ее погашение.Сумма кредита рассчитывается в соответствии со стоимостью каждого контракта (за вычетом белорусского аванса), и на эту сумму насчитываются проценты. Соглашением предусмотрено, что на половину суммы процент будет фиксированным – 5,23% годовых, на вторую половину ставка будет плавающей – ставка LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США (на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на первый день соответствующего периода начисления процентов) плюс маржа в размере 1,83% годовых.Кредитная ноша будет очень тяжелой, если учесть, что это будут не единственные выплаты по госдолгу. Понимая это, руководство страны настойчиво пыталась заранее облегчить эту «ношу».Ранее представители «Росатома» отмечали, что БелАЭС будет локализована на 60-70%. На что могут претендовать белорусские предприятия в этой новостройке? В первую очередь, конечно же, на выполнение всего комплекса строительных работ.В ноябре 2011 года директор ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» Михаил Филимонов отметил, что на строительные работы придется около 2,5 млрд. долларов от общей стоимости проекта АЭС, которую он оценил примерно в 9 млрд. долларов. Причем из суммы 2,5 млрд. долларов одна часть денег пойдет на общестроительные работы, другая – на тепло и электромонтажные работы. Для электромонтажных работ, как заявлялось, планируется привлечь российских специалистов, поскольку в этой области должны работать фирмы, имеющие соответствующие лицензии. Все остальные работы могут выполнять белорусские компании.Согласно предварительным оценкам, реально Беларусь может рассчитывать на порядка 1-1,5 млрд. долларов из российского кредита в качестве оплаты белорусским строительным организациям.В августе 2012 года в ходе рабочей поездки в Островецкий район Гродненской области. А. Лукашенко потребовал выйти на максимально возможный уровень локализации белорусских компаний в общем объеме работ на БелАЭС.заявил А. Лукашенко. -– отметил он, подчеркнув, что окончательная стоимость того или иного этапа работ должна определяться по факту.– заявил А. Лукашенко.По данным Минфина, на 1 июля 2018 года по экспортному кредиту правительства РФ для строительства БелАЭС выбрано 3 млрд. долларов. Минск в 2018 году привлечет 1,3 млрд. долларов средств госкредита России на строительство БелАЭС, в том числе 0,9 млрд. долларов во втором полугодии. Освоение кредитных средств в 2019-2020 годах будет обусловлено ходом выполнения контракта между РУП «Белорусская АЭС» и ЗАО «Атомстройэкспорт» и ожидается в объеме порядка 2,5 млрд. долларов. Таким образом, на конец 2020 года привлечение средств российского госкредита на строительство БелАЭС может составить 6,4 млрд.долларов.«Сбить» цену амбициозной белорусской новостройки помогли договоренности на правительственном уровне об использования российского рубля при строительстве АЭС в Беларуси.– отметил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин 20 апреля 2016 года на пленарном заседании в рамках выставки «Атомэкспо Беларусь 2016».– подытожил представитель «Росатома».При строительстве БелАЭС расчеты генподрядчика с субподрядными организациями ведутся в российских рублях. Основное оборудование станции тоже закупается за российские рубли. Понятно, что с учетом девальвации российского рубля долларовая составляющая стоимости станции снижается.В октябре 2015 года белорусская сторона ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение с Россией о предоставлении экспортного госкредита для строительства БелАЭС. Внесение изменений обусловлено тем, что ранее главы правительств Беларуси и России договорились о расширении использования российского рубля в расчетах между странами.Изменения в соглашение позволяют погашать и обслуживать долларовый государственный кредит, выданный Россией, в российских рублях наряду с долларами. Расчеты будут производиться по курсу Центробанка России, который установлен за три календарных дня до даты каждого платежа. При этом о валюте платежа ОАО «Белвнешэкономбанк» будет информировать Внешэкономбанк за 15 календарных дней.Первоначально заявлялось, что первый блок станции будет введен в строй в 2017 году, а второй – в 2018 году. Позже было объявлено, что первый блок планируют сдать в ноябре 2018 года, а второй – в июле 2020 года. Теперь первый энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Перенос срока ввода энергоблока обусловлен тем, как отмечал ранее экс-вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, что в 2016 году при перемещении уронили корпус реактора, и, «генподрядчик заменил его безо всяких оговорок». В июле 2018 года В. Семашко сообщал, что запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на конец июля 2019 года, а его вывод проектную мощность состоится в декабре 2019 года, второго блока — в 2020 году.Госкорпорация «Росатом» подтверждает планы по вводу в эксплуатацию первого блока БелАЭС до конца 2019 года, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом 15 сентября 2018 года.— цитирует госагентство БЕЛТА слова А. Лихачева.Амбициозный проект строительства атомной станции создает для Беларуси сейчас больше проблем, чем преимуществ. Неслучайно А. Лукашенко в апреле 2018 года в ходе ежегодного послания заметил, что ему никто до сих пор внятно не пояснил, как БелАЭС будет интегрирована в экономику страны. Он анонсировал совещание по этому вопросу, но пока оно не состоялось.Ввод в эксплуатацию БелАЭС потребует изменения режимов работы других генерирующих источников белорусской энергосистемы. Для БелАЭС нужно создать резервные мощности в объеме до 800 МВт. На тепловых электростанциях «Белэнерго» планируется установить электрокотлы мощностью суммарно до 985 МВт. По оценкам Минэнерго, на создание резерва мощностей и замену котлов нужны инвестиции в размере около 700 млн. долларов.Но техническая сторона интеграции БелАЭС в энергосистему страны, хоть и является весьма непростой, тем не менее, она решаема. А вот решить ключевой вопрос – переизбытка электроэнергии в стране поле запуска БелАЭС – гораздо сложнее.Два реактора БелАЭС, которые должны заработать в конце 2020 г, будут производить 18 млрд. кВт.ч – около половины нынешнего объема электроэнергии, которую потребляет страна сейчас.Межотраслевым комплексом мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 г с учетом ввода БелАЭС, который правительство Беларуси утвердило своим постановлением №579 от 6 августа 2018 года, запланировано до 2025 г направить 7,7 млрд. рублей, включая: средства республиканского бюджета – 335,02 млн. рублей, собственные средства организаций и иные источники, не запрещенные законодательством, – 7,390 млрд. рублей.Согласно правительственным расчетам, к 2025 году потребление электроэнергии в стране вырастет на 3,38 млрд. кВт∙ч, в том числе на 1,78 млрд кВт∙ч – за счет установки электрокотлов в организациях «Белэнерго», еще на 1,6 млрд кВт∙ч — в результате реализации мероприятий межотраслевого комплекса мер (речь идет о техническом переоснащении производства и запуске новых мощностей на промышленных и нефтеперерабатывающих заводах, электрификации участков дорог и освещении магистралей, а также комплексе мероприятий в системе ЖКХ).В то же время большую часть прироста энергопотребления — в объеме 1,78 млрд кВт∙ч — правительство планирует обеспечить за счет установки электрокотлов в организациях «Белэнерго». Но окончательное решение о целесообразности модернизации некоторых котельных будет приниматься по итогам разработки ТЭО и определения стоимости работ и т. д. Следовательно, не факт, что правительственные планы по увеличению энергопотребления в стране будут реализованы. При этом, заметим, что рост энергопотребления на 3,38 млрд. кВт∙ч намечен лишь к 2025 году, хотя БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию на четыре года раньше.Так что Минск мог бы не торопиться со строительством БелАЭС. Но срыв сроков реализации проекта – хороший повод и шанс для него поторговаться за удешевление российского кредит на гигантскую белорусскую новостройку.