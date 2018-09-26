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Погода на Жлобинщине в выходные дни

27.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Погода на Жлобинщине в выходные дни

На этой неделе в Жлобинском районе установилась по-осеннему неустойчивая, ветреная погода. Вчера, 26 сентября, среднесуточная температура была на 3 °С ниже средних многолетних значений.

В пятницу, 28 сентября, по Гомельской области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днём местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный 6 – 11 м/с, днём возможны порывы до 15 – 18 м/с. Температура воздуха ночью 7 – 12, днём 15 – 20 градусов тепла.

В субботу, 29 сентября, облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью  от 3 до 8 градусов тепла, днём воздух прогреется до +13.

В воскресенье, 30 сентября, переменная облачность, без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +1, +4, на большей части возможны заморозки от 0 до -4, днём температура воздуха 9 – 14 градусов тепла.

Уровень воды в реке Днепр за прошедшие сутки понизился на 7 см и составил 44 см. Температура воды +12.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

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На этой неделе в Жлобинском районе установилась по-осеннему неустойчивая, ветреная погода. Вчера, 26 сентября, среднесуточная температура была на 3 °С...
 
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