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Вниманию грибников и местных жителей! Пограничники предупреждают о стрельбах в Речицком районе

27.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Вниманию грибников и местных жителей! Пограничники предупреждают о стрельбах в Речицком районе

Проведение стрельб планируется в октябре на стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242. 

Просьба проявить внимание всем, кто планирует посещать район населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка. 

По информации Гомельской пограничной группы в будние дни с 1 по 5 октября в ночное время — с 00.00 до 4.00,  с 8 по 12 октября,  с 15 по 19 октября, с 22 по 26 октября,  с 29 по 31 октября 2018 года  с 09.00 до 20.00   на стрельбище «Борщевка» войсковой части будут проводиться стрельбы из стрелкового оружия. 

ВНИМАНИЕ. В целях избежания несчастных случаев, граждан просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в вышеуказанный период времени. 

Источник: gp.by

Фото взято из интренета в качестве иллюстрации.

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Проведение стрельб планируется в октябре на стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242.  Просьба проявить внимание всем, кто планирует посещать район...
 
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