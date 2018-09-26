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Вниманию грибников и местных жителей! Пограничники предупреждают о стрельбах в Речицком районе
27.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Проведение стрельб планируется в октябре на стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242.
Просьба проявить внимание всем, кто планирует посещать район населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка.
По информации Гомельской пограничной группы в будние дни с 1 по 5 октября в ночное время — с 00.00 до 4.00, с 8 по 12 октября, с 15 по 19 октября, с 22 по 26 октября, с 29 по 31 октября 2018 года с 09.00 до 20.00 на стрельбище «Борщевка» войсковой части будут проводиться стрельбы из стрелкового оружия.
ВНИМАНИЕ. В целях избежания несчастных случаев, граждан просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в вышеуказанный период времени.
Источник:
Фото взято из интренета в качестве иллюстрации.
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Проведение стрельб планируется в октябре на стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242. Просьба проявить внимание всем, кто планирует посещать район...
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