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Учёные обнаружили необычные свойства какао
27.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Учёные обнаружили в какао-бобах редкий витамин D2, не только повышающий работоспособность мозга, но и укрепляющий здоровье. Накапливание этого витамина происходит во время просушивания зёрен на солнце, но анализ показал, что содержание D2 не во всех продуктах одинаковое. Так, например, в масле какао и тёмном шоколаде витамина больше, чем в белом шоколаде.
Нехватка в организме D2 приводит к рахиту и остеопорозу, а также увеличивает риск заболеваний респираторными инфекциями. Но поддержание D2 на необходимом уровне делает человека бодрее, выносливее, укрепляет иммунитет и разгоняет кровь.
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Учёные обнаружили в какао-бобах редкий витамин D2, не только повышающий работоспособность мозга, но и укрепляющий здоровье. Накапливание этого витамина...
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