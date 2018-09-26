Учёные обнаружили необычные свойства какао

Учёные обнаружили в какао-бобах редкий витамин D2, не только повышающий работоспособность мозга, но и укрепляющий здоровье. Накапливание этого витамина происходит во время просушивания зёрен на солнце, но анализ показал, что содержание D2 не во всех продуктах одинаковое. Так, например, в масле какао и тёмном шоколаде витамина больше, чем в белом шоколаде.

Нехватка в организме D2 приводит к рахиту и остеопорозу, а также увеличивает риск заболеваний респираторными инфекциями. Но поддержание D2 на необходимом уровне делает человека бодрее, выносливее, укрепляет иммунитет и разгоняет кровь.

Источник: ОНТ.

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