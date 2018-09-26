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Готовность к осенне-зимнему периоду в Хойникском районе

27.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Готовность к осенне-зимнему периоду в Хойникском районе
Ежегодно потребители тепловой энергии и теплоисточники Хойникского района проводят комплекс предзимних подготовительных работ в соответствии с ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии».

В этом вопросе с потребителями тесно работают инспекторы Хойникской РЭИ, которые контролируют выполнение регламентных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП) и их документальное оформление.

Всего в Хойникском районе зарегистрировано 86 предприятия-потребителей тепловой энергии всех форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющих на своем балансе 61 теплоисточник, которым необходимо было зарегистрировать в установленном порядке паспорта готовности к прохождению ОЗП 2018/2019 г. 

Необходимо отметить, что на протяжении последних четырех лет соответствующим решением Хойникского райисполкома поручается завершить оформление паспортов готовности к ОЗП к 1 сентября, а для объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда этот срок сокращен до 15 августа.

Анализ показывает, что такая практика существенно ускорила и «взбодрила» потребителей, напомнив, что подготовка к ОЗП процесс непрерывный и к отопительному периоду необходимо готовиться планомерно, в течение всего календарного года. Призывая потребителей соблюдать графики регистрации паспортов готовности к ОЗП и достойно подготовиться к зиме, постоянно обеспечивать поддержание своих систем теплопотребления и теплоисточников в технически исправном состоянии и экономить энергоресурсы.
Потребителями тепловой энергии и владельцами теплоисточников в целом был проведен запланированный объем подготовительных работ и 31 августа 2018 года было зарегистрировано 100% паспортов готовности к работе в ОЗП по Хойникскому району.

Напоминаю, решение о сроках начала ОЗП принимается областными, районными и городскими исполнительными комитетами, а не определенным календарным сроком.

Включение систем отопления объектов производится в следующей очередности при установлении температур наружного воздуха:
а) для медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 °C и ниже;
б) для жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных учреждений – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 °C и ниже;
в) для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов – по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в ОЗП указанных объектов, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора, и после включения отопления жилых домов.

В течение десяти суток после включения всех потребителей тепловой энергии они производят проверку работы оборудования и первичную его регулировку (сопла, шайбы, регуляторы) под контролем энергоснабжающей организации – КЖУП «Хойникский коммунальник». Потребители тепловой энергии в этот период проверяют прогрев стояков и приборов отопления.

Предупреждаю, что персоналом органов Госэнергонадзора в период прохождения ОЗП, будет осуществляться контроль режимов теплоснабжения, в том числе осмотр технического состояния и оценка работоспособности систем автоматического регулирования теплопотребления.

При эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей необходимо знать и руководствоваться ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и др. НПА и ТНПА.

Необходимо всегда помнить, что любой вид энергии при неправильном ее использовании таит в себе потенциальную опасность, вследствие чего при эксплуатации энергетического оборудования необходимо проявлять осмотрительность и осторожность. 

Д. АКСЕНТИЮК, государственный инспектор по энергетическому надзору. 
 

 
 
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Ежегодно потребители тепловой энергии и теплоисточники Хойникского района проводят комплекс предзимних подготовительных работ в соответствии с ТКП 388-2012...
 
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