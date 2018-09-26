В ЦУМе снова жара! Встречай «Бабье лето» вместе с ЦУМом

Несмотря на то, что столбики термометров опустились ниже комфортной температуры, горячая пора не закончилась! По крайней мере в ЦУМе. Вечер пятницы здесь будет жарким: скидки и подарки от арендаторов, веселая праздничная программа и большой танцевальный флешмоб ждут всех посетителей!





Приходи, развлекайся, выбирай, закупайся! Сделай для себя вечер отдыха!

Пятница, 28 сентября

С 17:00 до 22:00.

ЦУМ на Машерова, 17