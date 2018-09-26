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В ЦУМе снова жара! Встречай «Бабье лето» вместе с ЦУМом
27.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Несмотря на то, что столбики термометров опустились ниже комфортной температуры, горячая пора не закончилась! По крайней мере в ЦУМе. Вечер пятницы здесь будет жарким: скидки и подарки от арендаторов, веселая праздничная программа и большой танцевальный флешмоб ждут всех посетителей!
Приходи, развлекайся, выбирай, закупайся! Сделай для себя вечер отдыха!
Пятница, 28 сентября
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