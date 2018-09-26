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Когда построят детский сад и школу в Боровках (Барановичи)

27.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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– Мы живем в Боровках, у нас трое детей: старшая ‒ школьница, средний посещает детский сад, в следующем году и младшая дочка пойдет в ясли. Скажите, когда построят сад и школу в нашем микрорайоне?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59197.php

Когда построят детский сад и школу в Боровках (Барановичи)

Начальник управления по архитектуре и градостроительству Барановичского горисполкома Виталий Полуянчик рассказал:

– С начала нынешнего года начато строительство второго детского ясли-сада на 240 мест в микрорайоне Боровки-3. Он будет расположен в районе жилых домов № 7 и № 11 на улице Волошина. В этом трехэтажном дошкольном учреждении проектом предусмотрен бассейн, музыкально-спортивный зал. На территории, прилегающей к учреждению, будет оборудовано несколько игровых площадок и крытые веранды. Ввод намечен на 2019 год.

В 2017 году изготовлен проект общеобразовательной средней школы на 1 020 мест, которую построят в Боровках. По генплану, это учреждение общего среднего образования будет иметь четыре этажа, расположится на улице Скорины, 11. Сроки строительства определены на 2020-2021 гг.

Боровки – молодой и быстро развивающийся микрорайон, где уже проживает около 20 тысяч человек, здесь много молодых и многодетных семей. Заселенная территория постоянно разрастается: идет строительство многоквартирных и частных жилых домов, объектов инфраструктуры.

Например, идет строительство супермаркета непродовольственных товаров на ул. 50 лет БССР, 88.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59197.php

Когда построят детский сад и школу в Боровках (Барановичи)

Рядом с магазином «АЛМИ» теперь будет большой магазин ЧПУП «БлумбергГрупп», реализующий товары промышленной группы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59197.php

Когда построят детский сад и школу в Боровках (Барановичи)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59197.php

Когда построят детский сад и школу в Боровках (Барановичи)

Площадка для уличной торговли строится возле дома 82А на ул. 50 лет БССР. Для того чтобы искоренить случаи несанкционированной торговли сельхозпродукцией, городской властью было решено оборудовать специальное место, где будет комфортно и продавцам, и покупателям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59197.php

Когда построят детский сад и школу в Боровках (Барановичи)

На улице Домейко, 15 идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, заказчик которого – частное предприятие «Леда-Мед». Спортивный объект включит в себя тренажерный зал и два зала для групповых занятий.

Отделом землеустройства Барановичского горисполкома сформированы участки на улице Ивана Андреева для последующей продажи права аренды на них через аукционные торги:

* для строительства гостиничного комплекса на 120 мест с объектами общепита и оказания услуг населению, охраняемой платной стоянкой на 48 машино-мест;

* строительства объекта по оказанию банковских услуг;

* размещения парка аттракционов.

На стадии формирования 6 земельных участков для строительства:

* объекта по оказанию услуг населению (кроме услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей) на ул. Домейко в районе дома № 13 и на ул. Франциска Скорины, 15А;

* магазина на ул. Франциска Скорины, 7;

* аптеки на ул. Марфицкого и Журавлевича в районе домов № 4А и № 4Б);

* объекта здравоохранения на ул. Багрима, 15;

* многофункционального здания с объектом общественного питания на ул. Ивана Андреева.

Каждый желающий начать свой бизнес или расширить существующий может обратиться в Барановичский горисполком для приобретения права аренды на вышеуказанные земельные участки.

 
 
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– Мы живем в Боровках, у нас трое детей: старшая ‒ школьница, средний посещает детский сад, в следующем году и младшая дочка пойдет в ясли. Скажите, когда построят...
 
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