Шок вызвали голые (на самом деле не совсем) парни в магазине города Барановичи

26 сентября в магазин «Евроопт», который находится в микрорайоне Тексер, пришли необычные покупатели. Двое парней в одних брюках и сланцах вызвали шок у жителей района. За окном давно не летняя погода, да и правила приличия никто не отменял.



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Пенсионерки сразу стали бурно обсуждать такое вызывающее поведение молодых людей. «Это же надо ‒ голыми прийти в магазин! Совсем стыд потеряли! Ладно бы лето было, а тут на улице холод такой, а они даже о своем здоровье не думают. И почему их вообще обслужили? Выгнать нужно было. Нечего тут людей смущать», ‒ высказалась одна из покупательниц, которая наблюдала эту картину.

А парней и правда обслужили на кассе, они спокойно оплатили покупки и вышли из магазина.

В отделе торговли и услуг Барановичского горисполкома нам пояснили, что нарушения закона нет. Каждый покупатель должен быть обслужен. Выгнать парней из магазина оснований не было, таких покупателей можно только призвать к совести, но не более того.