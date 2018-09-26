В одном маленьком домике жили четыре котенка. Они очень любили играть и веселиться. Но больше всего на свете котята любят приключения.



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Однажды котята остались дома одни, им надоели старые игрушки, им скучно и грустно. Но стоит лишь забыть о том, что твой дом, это просто дом, и все переворачивается с ног на голову. Обыкновенный диван превращается в огромный корабль, белые занавески становятся парусом. Черпак это уже не черпак, а средство защиты от пиратов. А мама с папой ну просто настоящие пираты, и тогда игра начинается, начинаются настоящие приключения. Котята отправляются на поиски пропавшего котенка! Лихо они превращают всю мебель в своей комнате в настоящий корабль. Но какой же корабль без капитана? И, отдать швартовый! Котята уже в пути. Сначала они встречают злющую голодную акулу, но благодаря ребятам, они смогли с не подружиться. Затем на котят нападают настоящие пираты! Но и с ними котята справляются с помощью ребят. И вот он, долгожданный остров.

Кого обнаружили наши котята на острове, и что с ними дальше произошло, вы сможете узнать, побывав на нашем интерактивном спектакле «Четыре кота».



Цена билета: 10.00 – 16.00 рублей

БИЛЕТ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Билеты можно приобрести в концертных кассах филармонии:

● остановка «ЦУМ», тел: 95-93-01, время работы: 12:00-19:00;

● в здании филармонии (ул.Орджоникидзе,14), тел.: 95-93-02, время работы с 10.00-18:30 (суббота, воскресенье выходной).