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В Пинске атозак попал в ДТП?

27.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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По информации канала zello «Пинск ГАИ», дорожно-транспортное происшествие случилось днём 26 сентября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59193.php

В Пинске атозак попал в ДТП?

Фото из соцсетей

На перекрёстке улиц Кирова и Пушкина столкнулись два легковых авто. В непосредственной близости от столкновения стоял автозак МАЗ.

Стоит отметить, что в нескольких сотнях метров от места ДТП находится суд Пинска и Пинского района, куда автозаком время от времени доставляются подсудимые, которые содержатся под стражей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59193.php

В Пинске атозак попал в ДТП?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59193.php

В Пинске атозак попал в ДТП?

 
 
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По информации канала zello «Пинск ГАИ», дорожно-транспортное происшествие случилось днём 26 сентября. Фото из соцсетей На перекрёстке улиц Кирова и Пушкина...
 
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