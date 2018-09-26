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В Пинске атозак попал в ДТП?
27.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
По информации канала zello «Пинск ГАИ», дорожно-транспортное происшествие случилось днём 26 сентября.
Фото из соцсетей
На перекрёстке улиц Кирова и Пушкина столкнулись два легковых авто. В непосредственной близости от столкновения стоял автозак МАЗ.
Стоит отметить, что в нескольких сотнях метров от места ДТП находится суд Пинска и Пинского района, куда автозаком время от времени доставляются подсудимые, которые содержатся под стражей.
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По информации канала zello «Пинск ГАИ», дорожно-транспортное происшествие случилось днём 26 сентября. Фото из соцсетей На перекрёстке улиц Кирова и Пушкина...
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