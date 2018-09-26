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В Барановичах 18-летний водитель сбил на переходе 81-летнего пешехода
27.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Авария произошла 26 сентября 2018 года около 19:30 часов на ул.Притыцкого. По предварительной информации: 18-летний местный житель, управляя автомобилем марки "Пежо 406", двигаясь по ул.Притыцкого, совершил наезд на 81-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерерулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход с тяжелыми травмами головы доставлен в УЗ "Барановичская городская больница".
По факту ДТП проводится провекра.
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