В Барановичах 18-летний водитель сбил на переходе 81-летнего пешехода

Авария произошла 26 сентября 2018 года около 19:30 часов на ул.Притыцкого. По предварительной информации: 18-летний местный житель, управляя автомобилем марки "Пежо 406", двигаясь по ул.Притыцкого, совершил наезд на 81-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерерулируемому пешеходному переходу.



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В результате наезда пешеход с тяжелыми травмами головы доставлен в УЗ "Барановичская городская больница".



Водительский стаж 18-летнего молодого человека составляет 4 месяца, к административной ответсвенности уже привлекался 5 раз. Водитель тезв, был пристегнут ремнем безопансоти.

По факту ДТП проводится провекра.