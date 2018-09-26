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Беларусь будет адаптировать свои подходы в случае строительства военной базы США в Польше

27.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Беларусь будет адаптировать свои подходы в случае строительства военной базы США в Польше.


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Беларусь будет адаптировать свои подходы в случае строительства военной базы США в Польше

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы следим за этой ситуацией (строительство военной базы США в Польше. - Прим. БЕЛТА) и, разумеется, в зависимости от ее развития будем вынуждены определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях", - отметил Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД убежден, что безопасность неделима, она не может быть достигнута путем накачивания мускул. "В мире современных технологий, в том числе в военной сфере, перетягивание дополнительных иностранных военных объектов и сил - игра с нулевым результатом. Это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий", - подчеркнул он.

По словам начальника управления министерства, подобные шаги не смогут укрепить необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в регионе. Наоборот, сегодня как никогда востребовано восстановление взаимопонимания в военно-политической сфере, включающее элементы контроля над обычными вооружениями.

"Именно на этом, а не на милитаризации, следует сосредоточить усилия. Беларусь к этому готова. И все наши последовательные, практические шаги это подтверждают. Достаточно отметить, например, нашу инициативу о запуске широкого диалога, направленного на преодоление разногласий в регионе либо наши постоянные призывы о налаживании сотрудничества на более высоком уровне между ЕС и ЕАЭС, что как раз бы позволило снизить конкуренцию и напряженность, выйти на новую форму взаимодействия", - сказал Анатолий Глаз.

 
 
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Беларусь будет адаптировать свои подходы в случае строительства военной базы США в Польше. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления информации и...
 
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